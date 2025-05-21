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弘光科大攜手17家企業 助國際生實習與就業

中央社／ 台中21日電
弘光科技大學國際事務處與台中美國商會、康百視國際交流協會（CIEA）日前合辦「第2屆台中國際學生留台與企業交流座談會」，協助國際學生深入了解台灣就業市場與相關法規。中央社（弘光科大提供）
弘光科技大學國際事務處與台中美國商會、康百視國際交流協會（CIEA）日前合辦「第2屆台中國際學生留台與企業交流座談會」，協助國際學生深入了解台灣就業市場與相關法規。中央社（弘光科大提供）

為促進國際學生留台實習與就業，弘光科技大學今天表示，攜手國內外知名企業17家，透過攤位互動、職涯講座與面對面交流，為國際學生提供多元就業資訊與求職機會。

弘光科大國際事務處與台中美國商會、康百視國際交流協會（CIEA）合辦「第2屆台中國際學生留台與企業交流座談會」，邀請政府機關代表出席及進行專題演講，協助國際學生深入了解台灣就業市場與相關法規，提升實務競爭力。

弘光科大透過新聞稿說明，這場活動超過300名國際學生及17家國內外知名企業參與，透過攤位互動、職涯講座與面對面交流，為學生提供多元就業資訊與即時求職機會，展現企業對國際人才的高度重視。

弘光科大國際長田其虎表示，這是校方執行教育部「國際生留台就業輔導專業化計畫」的重要活動之一，吸引到場設攤企業包括宏全國際、新天地、瓦城、漢來、晶華酒店、統一超商、麥當勞等國內外知名企業共17家，國際學生與企業現場互動熱絡，成果豐碩。

田其虎指出，校方近年積極配合教育部政策推動高等教育國際化，透過舉辦此類活動，讓在台國際學生得以認識在地產業需求，增進與企業接軌的機會，也協助企業招募具備國際視野與語言能力的潛力人才。未來將持續強化產學合作，打造友善且具吸引力的國際學生留台環境，實踐多贏局面。

職涯 求職 教育部

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