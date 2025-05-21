新北16所技高綜高「開放校園日」 國中生選校不用開盲盒

為協助學生了解未來升學方向，新北市教育局自5月19日起攜手16所技術型高中（含普通高中附設職業類科）及綜合型高中舉辦「Open School Days」，規畫35場次、提供3500個體驗名額，邀請學生與家長實地走訪校園、親身體驗各校專業群科與特色課程，深入了解升學選擇與未來職涯發展方向，活動資訊可至新北市技職教育資源網查詢。

新北市生涯輔導團召集人大觀國中校長羅珮瑜表示，學生在國中三年期間透過生涯課程、心理測驗及校外參訪，逐步探索個人興趣與適性發展方向，並記錄於國中學生生涯發展紀錄手冊中；建議學生把握會考後的黃金期，回顧自身興趣與探索歷程紀錄，為下一步選擇做好準備。

泰山高中電子科一年級學生陳聿軒分享，去年參加Open School Days認識電子科，後來選擇就讀並投入技能訓練，今年獲第55屆全國技能競賽北區分區賽電子職類青少年組第2名；推薦學弟妹一定要親自去學校看看。

此外，教育局與教育部、國立台灣科學教育館、龍華科技大學共同主辦「技職永續破風者博覽會」，將於6月6日至7日於科教館盛大登場。活動匯聚技術型高中、技職校院及產業界、NGO團體等單位，展示專業群科課程並設置體驗工作坊，開放民眾免費參與，現場也可與教師一對一諮詢。

教育局表示，新北技職教育有三優勢，一是技職校校有雙聯，與美國、加拿大、紐西蘭奧克蘭大學推動雙聯學制，凡新北公私立技職校學生皆可申請，更有機會獲得每年5萬獎助學金，最高可獲15萬元；二是校校產學合作及證能合一，各校與業界密切合作，建構證照輔導機制，強化學生實作與就業力；三是國際級金手培訓計畫，提供完善的技能培訓體系，涵蓋技術訓練、競賽選拔、國際見學與職場實戰等，打造技優新星；且為鼓勵優秀學子在地就學，參加基北區各項入學管道，會考成績達5A++就讀新北市公立高中職者，獎學金加碼提高至30萬。

114學年度基北區免試入學將於6月20日至26日中午開放選填志願，教育局將設專線提供即時諮詢服務，相關資訊另行公告。

泰山高中open school days講座。圖／新北教育局提供

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