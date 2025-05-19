長榮女中餐飲科師徒聯手 40道餐點+粽子三吃謝師恩
台南市長榮女中餐飲科辦感恩餐會，師徒聯手，款待師長及家長，共推出20道料理、7樣甜點、8款現調飲料、3種現做點心，內含中式餐點、地方小吃、創意料理、西式點心及飲調等，且融入主題教學，並配合端午節，推出粽子三吃、竹葉青調酒等應景餐飲，不輸飯店buffet。
實習處主任謝光本表示，昨天的感恩餐會為餐飲科的年度盛事，除感念師長、家長們的辛勞，也是專業實習課程成果的展現。科主任林春桃為了不讓餐飲科漏氣，學期初就著手規畫，每位實習科目的老師都被賦予重任，要與4學生共同設計菜單。經不斷地改良、試吃、重做，調整出最大眾化的口味，在成果展現那一刻，也讓賓客相當驚豔。
餐會場地雖然不及大飯店的豪華，但菜色毫不遜色，從古早味中式珍饈到日式、義式經典及創意料理、大理石乳酪蛋糕及法式檸檬塔等精致甜點；學生並現場製作軍艦握壽司、海苔手捲、烤鬆餅、蛋捲等。
飲調區就像個酒吧，提供8種飲料現點現調，有結合台南特色的虱目魚奶茶，還有端午應景的竹葉青特調。指導老師蔡宗翰說，現場服務的學生都身經百戰，不是通過飲調乙級檢定，就是參加各種校內外飲調比賽獲獎的學生。
餐點方面也應景推出粽子三吃，採一口粽大小讓賓客可以一次滿足三種味蕾。除了傳統鹹粽、用蜂蜜、芒果調味的甜粽，還有加入數種水果丁製成、清涼爽口的果凍粽，搭配船型容器、乾冰噴霧，呈現端午龍舟的意境，活動成果也讓家長會長洪愛雅讚嘆不已。
校長蔡玉敏表示，餐飲科學生一年級學習基礎技能，二年級參加競賽，薑餅屋比賽，表現傑出的學生則進一步培訓參加校外賽，這種職人化的訓練，目的在培養一畢業能馬上就業、進而創業的相關人才，再透過學校媒合，與大學端、企業端策略聯盟，學生未來不論升學或就業，都能更順遂。
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