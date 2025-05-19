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結合文昌信仰與設計創意 弘光科大學生全國專題競賽冠軍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
得獎專題作品以台中大肚磺溪書院為題，開發多元生活五感商品。圖／弘光科大提供
得獎專題作品以台中大肚磺溪書院為題，開發多元生活五感商品。圖／弘光科大提供

弘光科技大學文化設計與行銷系大四學生陳昱晞、蔡宛庭，專題作品「飛磺騰達－以台中大肚磺溪書院為題，開發多元生活五感商品」，融合歷史文化研究，以主司考運與讀書的五文昌發想，創新設計出多種文創商品，榮獲「2025全國技專校院學生實務專題製作競賽」家政餐旅食品群第一名。

專題由文化設計系兼任副教授涂卉與助理教授宋智皓，共同指導兩位學生，前後花了一年半的時間製作。

學生陳昱晞表示，今年畢業專題鎖定大肚、烏日兩區，找主題時想到在大肚念國小，校外教學曾經到磺溪書院參訪，書院興建於清光緒14年（西元1888年），專門為大肚、龍井、烏日三區子弟進行啟蒙教育，書院供奉文昌帝君，是臺中市現存唯一古蹟書院，建材、造型精巧，以精美磚雕聞名，地方一直努力想讓各界認識書院古蹟文化，但知名度不高。

陳昱晞找志同道合的同學蔡宛庭，以推廣文昌信仰文化為主軸，將書院文化與地方文創產業整合，討論出「五文昌」結合五感體驗設計「飛磺騰達」文創商品策略，依文昌帝君、魁斗星君、朱衣星君、孚佑帝君、文衡帝君去設計獨一無二的茶包、香氛蠟燭，開發餅乾、印章、文具套組，最後將商品收錄在倒數禮盒，因應考生每周狀況有著不同的搭配。

陳昱晞、蔡宛庭指出，像文昌帝君掌管福祿，個性仁厚，香氛蠟燭品名為「靜檀幽境」，香調為檜木精油，木香仿若廟宇氤氳，讓使用者可感受到神明庇佑，撫平心靈，獲得內心的平靜與力量；茶包則為菊花薄荷，用來清涼解熱、鎮靜安神。

孚佑帝君精通醫術，以舒緩緊張失眠設計香氛蠟燭「薰韻靜夜」，香調為薰衣草精油，茶包則薰衣草加洋甘菊，兩者可搭配在睡前使用，有助於放鬆心情、安穩入睡。

餅乾、印章、文具的設計極具生活感，原味、咖啡、抹茶三種口味餅乾，造型仿自書院磚雕；大考期間考生會到磺溪書院祈求考試順利，印章圖案呼應考生需求，設計出「必考」、「不要再錯了」及標示重點星號圖案。

蔡宛庭、陳昱晞表示，兩人一組做畢業專題工作量比較大，但容易達成共識，這一年半來用心查閱歷史資料，反覆修改調整，才能將「五文昌」文運神明轉化為文創商品，透過連結生活的商品設計，推廣書院歷史文化的用心被評審看見，開心又有成就感，也感謝指導老師的指導。

弘光科大老師涂卉（左起）指導學生陳昱晞、蔡宛庭作品「 飛磺騰達」，榮獲「2025全國技專校院學生實務專題製作競賽」第一名。圖／弘光科大提供
弘光科大老師涂卉（左起）指導學生陳昱晞、蔡宛庭作品「 飛磺騰達」，榮獲「2025全國技專校院學生實務專題製作競賽」第一名。圖／弘光科大提供
弘光科大學生結合文昌信仰與設計創意　勇奪全國專題競賽第一名，餅乾造型仿自書院磚雕。圖／弘光科大提供
弘光科大學生結合文昌信仰與設計創意　勇奪全國專題競賽第一名，餅乾造型仿自書院磚雕。圖／弘光科大提供
得獎專題作品「 飛磺騰達」，以台中大肚磺溪書院為題，開發多元生活五感商品。圖／弘光科大提供
得獎專題作品「 飛磺騰達」，以台中大肚磺溪書院為題，開發多元生活五感商品。圖／弘光科大提供
在「2025全國技專校院學生實務專題製作競賽」會場，學生陳昱晞說明作品特色。圖／弘光科大提供
在「2025全國技專校院學生實務專題製作競賽」會場，學生陳昱晞說明作品特色。圖／弘光科大提供

餅乾 文創產業

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