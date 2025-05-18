樹德家商飲調檢定奪佳績 僑生全員通過國際認證
飲料調製乙級技能檢定全國通過率門檻高，僅約1成，高雄市樹德家商餐旅群學生逆勢突圍，8位參賽學生中有3人通過，創下南部高職學校通過人數最高紀錄；烘焙食品科僑生專班更全員取得國際咖啡師專業認證，展現卓越的技藝實力。
樹德家商指出，這次乙級檢定內容涵蓋酒類知識、調酒操作、吧檯流程、咖啡拉花等實作能力，全國通過率僅約10%，可見難度之高，通過的3位學生為餐飲管理科蔡宜臻，及觀光事業科王筱薇、邱美貞，在密集訓練下展現出色專業能力。
蔡宜臻談到備考歷程說，訓練中每天反覆練習調酒十八套、記憶酒類盲測口訣，甚至夢中都在模擬實作，過程雖然艱辛，也累積紮實的技能與信心。
除個人突破，餐旅群整體證照取得數量更高達37張，成果十分亮眼，其中包含多張乙級證照，成績斐然。西餐廚藝班陳俞璇更以15張專業證照傲視群倫，其中3張為乙級，堪稱證照達人。
值得一提的是，烘焙食品科僑生專班採行技術、證照、升學三軸策略，全班學生通過國際咖啡師專業認證，展讓來自海外僑生在台優質專業學習，培養具國際視野專業人才。
為確保人才符合產業需求，樹德家商長期投入專業證照考照輔導，整合課程設計與實作演練，搭配課後強化訓練與業師指導，打造理論與實務並重學習環境，同時與產業密切連結，提供校外實習與職涯諮詢，協助學生將技能落實實際職場，提升競爭力。
校長陳清美表示，面對就業市場變動快速，擁有專業證照與實務技能已成為關鍵競爭力，學生表現如此優異，校方未來將持續推動技職教育、證照輔導與國際認證，優化教學資源，鼓勵學生勇於挑戰專業檢定，朝技術卓越、產學接軌目標邁進。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 整理／114國中會考衝刺！當天時程、考場規定 各科備考重點看這
▪ 114會考／台中一中傳說 校長籲考生別跳這顆球：勿拿前途開玩笑
▪ 大學哪系最難讀？全網點「1科系」很可怕 過來人吐教授震撼發言
▪ 114學年統測成績出爐！新北近2成考生破40級分 1校長揭熱門領域
▪ 從小沒跌出第1名！他遇困境後「走不出資優生光環」：無法接受低薪工作
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言