樹德家商飲調檢定奪佳績 僑生全員通過國際認證

飲料調製乙級技能檢定全國通過率門檻高，僅約1成，高雄市樹德家商餐旅群學生逆勢突圍，8位參賽學生中有3人通過，創下南部高職學校通過人數最高紀錄；烘焙食品科僑生專班更全員取得國際咖啡師專業認證，展現卓越的技藝實力。

樹德家商指出，這次乙級檢定內容涵蓋酒類知識、調酒操作、吧檯流程、咖啡拉花等實作能力，全國通過率僅約10%，可見難度之高，通過的3位學生為餐飲管理科蔡宜臻，及觀光事業科王筱薇、邱美貞，在密集訓練下展現出色專業能力。

蔡宜臻談到備考歷程說，訓練中每天反覆練習調酒十八套、記憶酒類盲測口訣，甚至夢中都在模擬實作，過程雖然艱辛，也累積紮實的技能與信心。

除個人突破，餐旅群整體證照取得數量更高達37張，成果十分亮眼，其中包含多張乙級證照，成績斐然。西餐廚藝班陳俞璇更以15張專業證照傲視群倫，其中3張為乙級，堪稱證照達人。

值得一提的是，烘焙食品科僑生專班採行技術、證照、升學三軸策略，全班學生通過國際咖啡師專業認證，展讓來自海外僑生在台優質專業學習，培養具國際視野專業人才。

為確保人才符合產業需求，樹德家商長期投入專業證照考照輔導，整合課程設計與實作演練，搭配課後強化訓練與業師指導，打造理論與實務並重學習環境，同時與產業密切連結，提供校外實習與職涯諮詢，協助學生將技能落實實際職場，提升競爭力。

校長陳清美表示，面對就業市場變動快速，擁有專業證照與實務技能已成為關鍵競爭力，學生表現如此優異，校方未來將持續推動技職教育、證照輔導與國際認證，優化教學資源，鼓勵學生勇於挑戰專業檢定，朝技術卓越、產學接軌目標邁進。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市樹德家商烘焙食品科僑生專班更全員取得國際咖啡師專業認證，展現卓越的技藝實力。圖／樹德家商提供 樹德家商餐飲管理科調酒實力堅強。圖／樹德家商提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 高雄市樹德家商烘焙食品科僑生專班更全員取得國際咖啡師專業認證，展現卓越的技藝實力。圖／樹德家商提供

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