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台南高商全國專題創意競賽全壘打 知名店家給助力餐旅群6度獲獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南高商參加全國專業群科專題實作及創意競賽，外語群及餐旅群揮出全壘打，分別獲得創意組全國第1、2、3名。圖／台南高商提供
台南高商參加全國專業群科專題實作及創意競賽，外語群及餐旅群揮出全壘打，分別獲得創意組全國第1、2、3名。圖／台南高商提供

全國專業群科專題實作及創意競賽剛落幕，台南高商在外語群及餐旅群表現亮眼，揮出全壘打，分別獲得創意組全國第1、2、3名，獲獎學生也取得四技二專技優甄審入學報名資格。校方表示，學生除要準備競賽，還要忙於學測統測的多重壓力，能獲此亮眼成績，全校以他們為榮。

校長林聰明表示，應用英語科學生葉婉儀、劉翔宇、鄭峻利以「Balance of Natural Ecosystem：Restoring Endangered Habitats」獲第1名， 黃品溱、林嘉恩、林筠姗 以「Who Killed Astor? Interpreting School」

獲第2名。觀光事業科尤姿淇、吳宥萱、許高銓以「數位『歷』世代,『虚擬』一起來參與 」獲第3名。另有3件佳作、1優選。

學生黃品溱表示，這是一個少了任何一個人都無法達成的成就，除了自己，還有老師們，都在用自己的方式支持及推進他們，「相信這會是一段不管10年還是20年後，再想起還是會會心一笑的旅程。」

林嘉恩說，自己不擅長英文口說，但組員給了很多包和一些解決方法，像是聽Podcast 或者線上上課之類的而不是責怪，讓自己進步了很多，也充滿信心。學生林筠姍也分享，「這段專題經歷不算什麼光鮮亮麗激勵人心的傳奇故事，它有點亂，有點趕，有點崩潰，還有不少肝細胞死亡的味道。」

餐旅群指導老師陳珮真說，今年是第六度挺進全國專題比賽決賽，很感謝中西區區長蔡佳甫區長與人文課長洪琬怡的大力協助。更要感謝五間傳統店家劉進文木雕工作室、筑馨居、佑昇刀剪店、姚家四姊妹理髮店與清秀佳人布坊，願意與學生攜手合作，讓五條港的傳統產業得以被深入介紹與看見。

校長林聰明表示，全國專業群科專題實作及創意競賽是相當重要且成功的全國性競賽，台南高商在許多老師地指導下，協助學生克服困難，而學生同時要準備學測或統測的多重壓力，能獲得如此亮眼成績，全校都引以為傲。

二專 四技 學測 統測

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