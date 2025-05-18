廢邊角料變魚肉燥 屏東東水學生全國第一

魚肉邊角料在加工過程通常被丟棄，屏東東港高級海事水產職業學校學生卻製作成美味的魚肉燥，既環保又富創意，在今年「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」中，拿下養殖類全國第一的好成績。

學校今年共有3件作品參展，由史淑穎、鄭伊惠、何思琪3名老師指導家政科三甲謝佶安、蔡畇萱、周玉停，養殖科二甲黃秦紋、陳嘉萱製作的「棄而不捨，魚能再燥」作品，在全國競賽舞台嶄露頭角。

東港是國內知名漁港，漁獲豐富，但水產品加工過程中有大量邊角料被棄置，東港海事水產職業學校學生據此發想，將邊角料做成魚肉燥，比一般肉品脂肪量更低、更健康，「化垃圾為黃金」的創意，大幅提升漁獲經濟的價值。

學生表示，他們花一年時間嘗試將鮭魚、旗魚、鮪魚的邊角料製作成魚肉燥，不斷請同學試吃修正味道，終於做出大家都稱讚的成品。另外也研發真空包並加強包裝設計，在東港店家販售，客人買回家，只要加熱就能享用美味。

評審認為，魚肉燥作品成熟且完整，已達商品化程度，又兼具環保及在地特色，契合地方產業發展，是很棒的作品。東水師生看到作品最終獲得養殖類競賽全國第一，都非常開心。

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