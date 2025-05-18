聽新聞
0:00 / 0:00

廢邊角料變魚肉燥 屏東東水學生全國第一

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
東水家政科與養殖科學生參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，作品「棄而不捨，魚能再燥」獲得養殖類全國第一。圖／東水提供
東水家政科與養殖科學生參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，作品「棄而不捨，魚能再燥」獲得養殖類全國第一。圖／東水提供

魚肉邊角料在加工過程通常被丟棄，屏東東港高級海事水產職業學校學生卻製作成美味的魚肉燥，既環保又富創意，在今年「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」中，拿下養殖類全國第一的好成績。

學校今年共有3件作品參展，由史淑穎、鄭伊惠、何思琪3名老師指導家政科三甲謝佶安、蔡畇萱、周玉停，養殖科二甲黃秦紋、陳嘉萱製作的「棄而不捨，魚能再燥」作品，在全國競賽舞台嶄露頭角。

東港是國內知名漁港，漁獲豐富，但水產品加工過程中有大量邊角料被棄置，東港海事水產職業學校學生據此發想，將邊角料做成魚肉燥，比一般肉品脂肪量更低、更健康，「化垃圾為黃金」的創意，大幅提升漁獲經濟的價值。

學生表示，他們花一年時間嘗試將鮭魚、旗魚、鮪魚的邊角料製作成魚肉燥，不斷請同學試吃修正味道，終於做出大家都稱讚的成品。另外也研發真空包並加強包裝設計，在東港店家販售，客人買回家，只要加熱就能享用美味。

評審認為，魚肉燥作品成熟且完整，已達商品化程度，又兼具環保及在地特色，契合地方產業發展，是很棒的作品。東水師生看到作品最終獲得養殖類競賽全國第一，都非常開心。

屏東 東港 脂肪 鮭魚

延伸閱讀

直擊183公斤黑鮪魚解體秀！高雄日航酒店鮪魚祭登場

屏東黑鮪魚季開場 東港王船文化館17日演出爵士樂獨特體驗

屏東屏日曬書祭走讀東港 深入印尼船員日常

東港警處理車禍途中發生車禍！ 外送機車騎士轉彎撞上噴飛

相關新聞

廢邊角料變魚肉燥 屏東東水學生全國第一

魚肉邊角料在加工過程通常被丟棄，屏東東港高級海事水產職業學校學生卻製作成美味的魚肉燥，既環保又富創意，在今年「全國高級中...

114統測出爐！明道72級分女榜首曝成功關鍵

114年技術高中部統一入學測驗成績昨放榜，明道中學技術高中部廣告設計科學生董宥萱統測取得72級分榜首。她分享，她是六年一...

護理師母為護校生女兒加冠 傳承相擁畫面溫馨感人

台灣護理人力嚴重短缺，弘光科技大學護理學院舉行加冠典禮，為即將進入臨床實習的護理科、護理系與學士後護理系共225位學生加...

114學年統測成績出爐！新北近2成考生破40級分 1校長揭熱門領域

114學年度四技二專統一入學測驗成績今出爐，全國6萬6311位考生報名，新北市技術型高中考生達6732人、約占10%，預...

彰化永靖高工室設科年度成果展 看到學子學習成長的變化

國立永靖高工一年一度室內空間設計科學生作品成果展，今在教學資源中心豐富開幕，一到三年級各展所學，三年級學生專題製作探入環...

仁德醫專舉辦加冠傳光儀式！ 曾子芩實習「照顧90歲長者」成最暖焦點

為迎接512國際護師節，仁德醫專護理科14日舉行加冠典禮，500位護理科學生完成傳光儀式，齊聲宣誓，象徵正式邁入臨床實習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。