114統測出爐！明道72級分女榜首曝成功關鍵

114年技術高中部統一入學測驗成績昨放榜，明道中學技術高中部廣告設計科學生董宥萱統測取得72級分榜首。她分享，她是六年一貫，國中即養成良好的學習步調，維持校排前二名，掌握學科成績的優勢，專業科目除了課堂上認真聽講外，善用網路YT平台加深印象，平時多練習構圖、配色，有很大幫助。

明道中學技術高中部今年統測，應屆考生近四成50級分以上，達國立科技大學標準。其中，全校榜首72級分，70級分以上2人、60級分以上76人。且國、英、數考科皆有好成績，英文50%達全國前標；數學B卷、C卷14級分以上共有27人創紀錄。

明道各群科皆表現亮眼，其中餐旅群各科平均分數全面超越全國前標，全國第一；外語群國英數三科平均全面達前標，英文平均高達84分；設計群專業科目二平均分數達全國前標水準；資電群各科平均超越全國平均分數3至5分之多。

應用英語科何佳宜，統測69級分，同樣從明道國中部直升，她分享運用書商提供的免費App背英文單字及測驗，並善用等車、搭車等零散時間學英文；學校的軟體應用丙級證照課程對專業科目考試也很有幫助。

餐飲科學生林承威、吳昀蓁統測68級分，兩人也是明道國中部直升，國中階段分別以國二參加晚自習、國一就住校等養成良好的讀書習慣；兩人皆以國立高雄餐旅大學為甄選的首要目標。

商業經營科學生邱子珊平時維持校排第一，擁有繁星入學的資格，為了心目中理想的國立台灣科技大學資訊管理系，統測67級分，打算以全國音樂比賽優勝、個人柳琴台中市第一名、資訊月商業簡報競賽全國第一名等豐富的多元表現，透過甄選入學進入理想校系。她分享，上課認真，做好時間管理，考前針對會計、經濟等專業課目，要認真複習很重要。