護理師母為護校生女兒加冠 傳承相擁畫面溫馨感人
台灣護理人力嚴重短缺，弘光科技大學護理學院舉行加冠典禮，為即將進入臨床實習的護理科、護理系與學士後護理系共225位學生加冠，意在提高護理人員的職業意識及使命感，同時象徵又一批護理新血，將投入全台醫療體系的醫護專業領域，今年感人的是，首度安排10位目前從事護理工作的家長，為自己的子女加冠，象徵護理傳承的場面溫馨。
弘光科大校長蘇弘毅指出，「護理」是弘光創校的基石；57年來，弘光為醫療界培育出無數對護理工作充滿熱情、堅持與責任感的人才，畢業校友深受業界肯定，在社會需要的時刻挺身而出，守護大眾健康，令人動容，代代投入護理志業的信念與熱情，也是維繫國家與社會穩定的重要力量。
蘇弘毅表示，因人口與勞動力雙重老化，導致世界各國皆面臨護理人力短缺的問題，加冠儀式象徵責任的傳承，護校生正式進入護理專業領域，開始進入醫院實習服務助人，實際參與病患的護理照顧，籲學生除了要保護好自身健康，更要將在校所學的紮實技能充分發揮，秉持弘光人「以人為本、關懷生命」的精神，給病人貼心、細心的照護，成為助人利他的白衣天使。
弘光科大並指出，今年加冠典禮特別邀請10位目前在第一線從事護理工作的家長，為選擇追隨腳步、投入護理志業的子女加冠；而彰濱秀傳醫院護理部主任吳美娟親自為女兒黃秋瑜加冠，加冠後母女擁抱，兩人皆激動不已；吳美娟說，女兒深知護理工作的辛苦與繁忙，仍堅定選擇這條路，她不僅尊重女兒的決定，也會全力支持。
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