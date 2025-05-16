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弘光科大舉辦加冠典禮 家長為子女加冠象徵護理傳承

中央社／ 台中16日電
弘光科技大學護理學院為225名護理科、護理系與學士後護理系學生舉辦加冠典禮。記者黑中亮／攝影
弘光科技大學護理學院為225名護理科、護理系與學士後護理系學生舉辦加冠典禮。記者黑中亮／攝影

弘光科技大學護理學院為225名護理科、護理系與學士後護理系學生舉辦加冠典禮，由10名從事護理工作的家長，為自己的子女加冠，展現對代代投入護理志業的信念與熱情。

弘光科技大學護理學院15日下午舉辦加冠典禮，今天發布新聞稿，今年的加冠典禮邀請10名目前在第一線從事護理工作的家長，為選擇追隨腳步、投入護理志業的子女加冠。家長穿著護師服，為女兒加冠，為兒子別上胸花，場面溫馨。

彰濱秀傳醫院護理部主任吳美娟親自為女兒黃秋瑜加冠，加冠後母女擁抱，2人激動不已。吳美娟說，女兒深知護理工作的辛苦與繁忙，仍堅定選擇這條路，她尊重女兒的決定也會全力支持。

校長蘇弘毅致詞指出，今年國際護理師節主題聚焦護理師的健康與福祉，強調唯有健康的護理人力，才能在促進經濟成長中扮演關鍵角色。

「護理」是弘光創校的基石。蘇弘毅表示，57年來學校為醫療界培育出無數對護理工作充滿熱情、堅持與責任感的人才，在社會需要的時刻挺身而出，守護大眾健康，也是維繫國家與社會穩定的重要力量。

護理師

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