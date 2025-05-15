114學年統測成績出爐！新北近2成考生破40級分 1校長揭熱門領域

114學年度四技二專統一入學測驗成績今出爐，全國6萬6311位考生報名，新北市技術型高中考生達6732人、約占10%，預估逾1276位學生成績突破40級分，有望錄取國立或優質科技大學。三重商工校長李立泰觀察，商業與管理群、餐旅群、設計群有數千人至萬人報考，顯示服務與創意產業仍為熱門領域。

三重商工校長李立泰指出，統測報名反映產業趨勢與學生志向，商業與管理群、餐旅群、設計群分別有1萬2928、8324及7286人報考，服務與創意產業仍為熱門領域；資電類則有5650人應試，顯示現今數位轉型與半導體產業對技術人才殷切需求。

復興商工廣設科賴音諭從熱愛宮崎駿動畫到躍上新一代設計展，累積專業實力與跨域溝通力，統測獲全校最高69級分，目標台灣科技大學；新北高工電機科周萬菘則考出70級分的好成績，他感謝歷年師長的指導與學校提供資源栽培，才可以有如此好的成績。

教育局表示，隨著統測成績公布，報名「四技二專甄選入學」也將啟動，四技二專甄選入學作業第一階段報名為5月16日至23日，第二階段繳交學習歷程資料為6月6日至13日，7月15日公布分發結果。鶯歌工商林木盛老師指出，AI生成式工具已成為學生製作備審資料的新利器。新北市全面推動「AI大聯盟」，各技高皆設有AI種子教師，鼓勵學生運用自身經驗與數位科技。