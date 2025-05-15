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彰化永靖高工室設科年度成果展 看到學子學習成長的變化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立永靖高工室內空間設計科成果展獲家長會、校友會支持，肯定學生的學習創作。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工室內空間設計科成果展獲家長會、校友會支持，肯定學生的學習創作。記者簡慧珍／攝影

國立永靖高工一年一度室內空間設計科學生作品成果展，今在教學資源中心豐富開幕，一到三年級各展所學，三年級學生專題製作探入環境和在地的議題，藉由作品表現想法，呈現磨練近3年的成熟度。

成果展即日起到5月20日，今開幕式除了學生，校友會、家長會的幹部到場祝賀。室設科主任鄧世宏說，成果展主題「流室—放下執著，讓思想自由流動」，「流室」不僅是對物理空間的探索，更是一種心靈和情感的共鳴，成為人與空間情感交流的橋樑。

高一學生將基礎媒材應用在作品繪畫及品牌LOGO創作。高二學生使用Sketch up電腦軟體建立建築外觀與戶外街景，室內設計與製圖實習是學生努力思考的平面空間配置圖與室內空間燈光設計。高三學生專題製作關注環境議題、食物永續與不浪費、校園環境衛生及環保的重要性、印花設計結合節慶文化、王功文化與產業的觀光和發展等。

校長林麗容表示，室設科學生學習成果展之中，高三學生透過觀察、調查、蒐集資料製作關懷社會的專題，讓文化融入設計當中，不僅達到了傳達的效果，也發揮設計的價值。

今也表揚競賽績優學生，室設三陳筱涵、劉沄慈、林書瑤的專題名稱「元素之戰愛與自然的守護」，榮獲全國高級中等學校設計群114年專題實作及創意競賽佳作，室設二黃子育得到彰化縣113年度語文競賽高中組國語寫字項目第三名、彰化縣第十九屆縣長盃學生書法比賽高中職組佳作。

國立永靖高工室內空間設計科一年一度成果展是校內盛事，師生都充滿信心也開心。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工室內空間設計科一年一度成果展是校內盛事，師生都充滿信心也開心。記者簡慧珍／攝影

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