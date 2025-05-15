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仁德醫專舉辦加冠傳光儀式！ 曾子芩實習「照顧90歲長者」成最暖焦點

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
仁德醫專每年加冠典禮都會進行傳光儀式，今年首次由南丁格爾銅像啟光，為儀式注入更深層的意義。圖／校方提供
仁德醫專每年加冠典禮都會進行傳光儀式，今年首次由南丁格爾銅像啟光，為儀式注入更深層的意義。圖／校方提供

為迎接512國際護師節，仁德醫專護理科14日舉行加冠典禮，500位護理科學生完成傳光儀式，齊聲宣誓，象徵正式邁入臨床實習的新里程碑；由董事長鍾佳穎捐贈的「南丁格爾銅像」也同步揭幕，成為校園中具象徵意義的精神地標。

校方表示，本屆典禮中，502班學生曾子芩獲頒「國軍桃園總醫院114年優良護生」殊榮，成為全場焦點。她於實習期間照護一名九十多歲患有巴金森氏症且吞嚥困難的長者，成功建立信任關係，每日協助進行吞嚥操與口腔肌肉復健，並帶動病房住民共同參與，營造溫馨用餐氛圍。

曾子芩的積極與細心，不僅獲醫院肯定，也為仁德醫專師生帶來莫大榮耀。她說，護理不只是技術，更是與人建立關係的過程，很高興能在實習中找到熱情與價值，也希望未來能繼續照亮別人的生命。

仁德醫專每年加冠典禮都會進行傳光儀式，今年首次由南丁格爾銅像啟光，為儀式注入更深層的意義。現場銅像揭幕儀式與傳光典禮結合，學生們莊嚴宣讀南丁格爾誓言「忠貞職守，盡力提高護理之標準」，宣示對病患與專業的承諾。

鍾佳穎表示，護理是一份結合愛心與專業的工作，期盼透過藝術形式的銅像，長駐校園，時時提醒學子不忘初心、懷抱助人熱情，並將南丁格爾精神代代延續。

校長黃柏翔也指出，仁德護理科深獲各大醫療機構肯定，全台公費生名額最多，累積金額達3億1400萬元；公費合作醫院遍佈台灣各地，包括國泰、慈濟、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院等四大醫學中心。

透過南丁格爾銅像揭幕與500位學生的加冠傳光，仁德醫專再次展現對護理教育的堅持與傳承，讓每一位學子懷抱信念、帶著光芒，迎向臨床挑戰。

仁德醫專護理科昨舉行加冠典禮，500位護理科學生完成傳光儀式，齊聲宣誓，象徵正式邁入臨床實習的新里程碑。圖／校方提供
仁德醫專護理科昨舉行加冠典禮，500位護理科學生完成傳光儀式，齊聲宣誓，象徵正式邁入臨床實習的新里程碑。圖／校方提供

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