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學生爆學校亂象「發不自殺聲明」！勤益科大：校長10天有5天都在想這些事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
圖為校園示意圖。圖／AI生成
圖為校園示意圖。圖／AI生成

有國立勤益科技大學學生上網路Dcard平台，以標題「國立勤益科大應用英語系亂象、黑幕」，指控該校應英系有老師詐「領鐘點費」、「曠課」等諸多缺失，並批評從3、4月透過教育部申訴管道以及校長意見信箱反映，皆沒有獲得後續的消息。學生甚至在平台上公開發不自殺聲明，表示「部分證據涉及相關當事人，...必要時刻我們會提供相關單位參考」。

勤益科大上午表示，昨天在學校的師生座談會上，已有學生公開表達這些意見，學校一定會公允處理學生提出的問題，並盡快召開相關的調查會議，就學生提出事項加以調查、了解。

校方甚至說，校長陳坤盛為此曾說自己「10個晚上有5天都在想著該怎麼處理這些事」，心中十分重視學生的心聲，也已要求應英系要盡快先召開系務會議處理。

學生列舉應英系「亂象」洋洋灑灑，但多半集中指控有劉姓副教授和吳姓女系主任。其中，對於指控劉姓副教授請業師授課違反學校規定不可超過三分之一的部分，校方公關窗口說，劉姓副教授向教育部取得150萬元的教學計畫，18堂課裡有15堂是請業師協同教學，此部分教育部沒有相關限制，但的確與學校不可超過三分之一的規定不符，未來會請老師有類似情況時，應依校方規定執行。

至於吳姓系主任有沒有曠課？校方說，還待進一步了解。總之，學校會依法並盡快處理。但也仍希望學生有問題可以向學校反映，校方一定會處置。

國立勤益科大學生在平台上公開發不自殺聲明。圖／翻攝自Dcard
國立勤益科大學生在平台上公開發不自殺聲明。圖／翻攝自Dcard

主任 教育部 英語

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