少子老化時代大缺工！崇仁醫專「老服科」畢業生不愁沒工作

少子、高齡化時代，長照2.0上路後，老人比例高的雲嘉南地區長照機構紛紛成立，照服員大缺工，嘉義崇仁醫專開辦的老人服務事業管理科（簡稱老服科）畢業生不愁沒工作，在教育部「展翅計畫」推動下，老服科今年學生實習與就業媒合率高達85%以上。

崇仁醫專說，老服科高媒合率，展現專業教學與職涯輔導並重成果，為步入高齡化社會注入專業溫暖新能量，今年度媒合對象橫跨嘉義、雲林、台南等縣市，合作機構多達27家，涵蓋天主教聖馬爾定醫院等知名醫療機構、長照中心及社福單位。

在展翅計畫支持下，學生深入各大專業場域，累積實務經驗，從學校教室走進服務現場，學以致用，實踐所學。3年級李姓同學分享：「感謝展翅計畫提供平台，讓我體驗長照工作。透過與服務對象的互動，提升專業技能，學會用心傾聽與同理，讓我堅定投身長照決心。」

長照機構對老服科畢業生表現給予高度評價，聖馬爾定醫院護理部主管李雅芬說，崇仁醫專老服科學生專業能力扎實，態度積極具備服務熱忱，無論照護技巧或人際互動都展現極佳表現，是機構樂於接納且願意長期培育重要人才。

校長黃財尉說，展翅計畫驗證學校課程設計與產業需求之間緊密連結，學校致力打造讓學生安心學習、畢業即就業優質教育環境，感謝合作機構支持，讓學生有機會透過實習媒合，銜接職場穩健成長。