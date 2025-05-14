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統測監試人員疏失延誤作答 7考生申訴後獲加分補償
四技二專統測已於上個月落幕，但教育團體指出，彰師附工有部分考生被監試人員要求返回休息區取非必備的身分證，延遲作答時間，日前技專校院統一入學測驗中心已召開委員會，有7名考生申訴，可依受影響時間補償加分。
全國教師會日前表示，統測時接獲現場師生反映，彰師附工至少有兩間試場考生，於進場準備期間，因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回證件，導致延誤正式作答時間。又考場與休息區分屬不同大樓，考生匆促往返考場，勢必影響作答表現。
全教會也表示，事發後各個試場處置方式不一，有的試場同意讓考生應考時間延後一分鐘交卷，但也有試場未提出任何補助措施。
技專校院入學測驗中心今表示，總計有7位學生提出申訴，3名學生僅耽誤1分鐘，另外4人則受耽誤3至5分鐘不等，申訴案例均提交試務工作委員會召開會議討論。
測驗中心也指出，經討論後試務工作委員會決議，依照既定的公式處理，根據考生受影響的時間以及個人分數計算加分比例給予補償，又本次是教師執意要學生返回休息區取身分證，但身分證非應考必須，相關規定已經於簡章上敘明，未來會再加強監試人員的知能和訓練。
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