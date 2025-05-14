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統測監試人員疏失延誤作答 7考生申訴後獲加分補償

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今年統測彰師附工有部分考生被監試人員要求返回休息區取非必備的身分證，延遲作答時間，日前7名考生提出申訴，依受影響時間補償加分。記者林俊良／攝影
今年統測彰師附工有部分考生被監試人員要求返回休息區取非必備的身分證，延遲作答時間，日前7名考生提出申訴，依受影響時間補償加分。記者林俊良／攝影

四技二專統測已於上個月落幕，但教育團體指出，彰師附工有部分考生被監試人員要求返回休息區取非必備的身分證，延遲作答時間，日前技專校院統一入學測驗中心已召開委員會，有7名考生申訴，可依受影響時間補償加分。

全國教師會日前表示，統測時接獲現場師生反映，彰師附工至少有兩間試場考生，於進場準備期間，因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回證件，導致延誤正式作答時間。又考場與休息區分屬不同大樓，考生匆促往返考場，勢必影響作答表現。

全教會也表示，事發後各個試場處置方式不一，有的試場同意讓考生應考時間延後一分鐘交卷，但也有試場未提出任何補助措施。

技專校院入學測驗中心今表示，總計有7位學生提出申訴，3名學生僅耽誤1分鐘，另外4人則受耽誤3至5分鐘不等，申訴案例均提交試務工作委員會召開會議討論。

測驗中心也指出，經討論後試務工作委員會決議，依照既定的公式處理，根據考生受影響的時間以及個人分數計算加分比例給予補償，又本次是教師執意要學生返回休息區取身分證，但身分證非應考必須，相關規定已經於簡章上敘明，未來會再加強監試人員的知能和訓練。

教師 統測 身分證

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