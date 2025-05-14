考生注意！ 統測成績明天公告 當天下午2時開放網路查詢

114四技二專統測已於4月落幕，技專校院入學測驗中心今表示，將於明天、5月15日寄發入學測驗成績單，並於明天下午2時，開放網路查詢服務（ https://www.tcte.edu.tw ）。

四技二專統測今年約7.2萬人報名，考試已於4月落幕，將於明天寄發成績單。技專校院入學測驗中心指出，參加集體學校報名者，成績單將郵寄至學校轉發考生；若為個別網路報名，成績單郵則寄至考生通信地址。

明天除了開放網路查閱成績外，技專校院入學測驗中心網站亦公佈各科原始成績之「組距」、「平均成績」、「前標」、「後標」、「標準差」，四技二專成績單含「原始分數」及「原始級分」以提供考生在各招生入學管道選填志願時參考。

技專校院入學測驗中心也再次提醒考生，若遲至5月19日下周一仍未收到成績單，務必在5月19日起至5月21日止，於上午9時至下午5時以電話方式（05-5379000轉300）查詢並申請補發。

考生若對本次成績有疑問欲提出複查，最遲則須於5月19日下午5時前，至技專校院入學測驗中心網站連結「成績複查申請系統」提出複查申請。