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米其林師資指導 弘光科大畢業展獻台灣味創新料理

中央社／ 台中12日電
弘光科技大學開設「米其林大師實務專題製作」課程邁入第4年，12日舉辦最新一屆畢業成果發表餐會，現場由學生為賓客上菜。圖／弘光科大提供（中央社）
弘光科技大學開設「米其林大師實務專題製作」課程邁入第4年，12日舉辦最新一屆畢業成果發表餐會，現場由學生為賓客上菜。圖／弘光科大提供（中央社）

弘光科技大學餐旅管理系今天舉辦「ESSIMAGINE」畢業成果發表餐會，4名米其林師資團隊，攜手指導39名學生籌劃具備台灣味的創新料理、甜點及飲品，讓世界品味台灣獨特風味。

弘光科技大學開設「米其林大師實務專題製作」課程，新聘米其林二星餐廳logy首席侍酒師盧楷文（Kevin Lu），加上米其林三星主廚林恬耀（Jimmy Lim）、二星主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）及米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩（Angela Lai），聯手教導27名大四學生及12名即將前往義大利ALMA廚藝學院研習的大三學生，籌辦美食饗宴，今天舉辦畢業成果發表餐會。

學生主廚王昱翰接受媒體採訪，他指出，「ESSIMAGINE」品牌宗旨是要透過精緻與創新的料理，讓世界品味台灣獨特風味，傳承與創新並存，呈現台灣味的精髓，打破框架、重現經典，耗時3個月時間籌備。

他表示，最困難的部分是前菜虱目魚粥，煎得酥脆虱目魚肚佐軟硬適中的濃稠白粥，在熟度的掌控上相較一般魚類更困難，主菜櫻桃鴨以軟嫩鴨肉沾著當歸醬汁，或佐枸杞泥，或山當歸葉泥食用。王昱翰說，藥膳口味首先想到當歸鴨，透過西式餐點來呈現。

餐旅系系主任吳松濂表示，開辦「米其林大師實務專題製作」課程邁入第4年，來自新加坡的林恬耀、賴思瑩及出身日本的田原諒悟、從台灣走向國際的侍酒師盧楷文，4人皆具高端國際頂尖餐飲經驗，傳授豐富實務經驗及創新心法，能夠強化學生的國際專業移動力。

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