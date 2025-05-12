護理人力短缺根源？國教院曝5成護專生因家人期望入學 每5人有1人想轉學

今日是國際護師節，國家教育研究院的最新的研究卻發現，有49.5%的護專學生是因為家人期望而非自主志願入學，其中每5位有1位想轉學，實習和學習的過程中更是面臨高壓與倦怠。國教院指出，台灣護理人力短缺的根源，可能從校園階段就已埋下隱憂，呼籲未來護專招生應加強說明護理職涯的更多可能性，減少對單一前途的錯誤認知。

國教院研究發現，有49.5%的護專學生是基於家人期望入學，而這群因家人期望就讀的學生，在學校的適應性上表現較差，有17.3%到21.2%的學生有轉學的打算。國教院提醒，這顯示在升學選擇階段，學生並未充分理解護理職涯的全貌，而是基於外部期待進入護專，導致日後的學習動力不足，甚至出現轉學或離開醫療體系的傾向。

國教院分析，雖然多數護理系學生對未來從事護理工作抱持正向態度，也相信自己有能力勝任這份工作，但在實習與學習過程中，卻普遍面臨高壓與倦怠感，加上來自家人或重要他人的支持度不高，讓他們的從業意願出現動搖。研究顯示，學生普遍認同護理工作的價值，但壓力指數與情緒耗竭感明顯偏高，許多學生在專業養成階段已出現心理負荷。學校與實習單位應儘早提供心理支持與資源協助，減輕學生壓力、強化其職涯信心，才能穩固護理人力的未來基礎。

國教院調查更發現，台灣現職護理師雖多數仍留在崗位上，但心理壓力與倦怠感明顯偏高，對護理工作的認同、支持感與滿意度也普遍不足。護理師對自身從事護理工作的態度、來自他人的支持、自我能力感受皆未達正向水準，高壓工作情境與情緒耗竭情況普遍。儘管目前大多數護理師仍選擇繼續從業，但這可能更多是出於現實因素的權衡而非真正的志願投入。若無法有效改善職場條件與心理健康支持，未來護理人力的穩定性與專業承諾恐將面臨更大考驗。

國教院建議，未來護專招生策略應強調「護理職涯的多元發展可能」，減少單一前途的錯誤認知。另外，在護專一年級設立結構化的支持機制，包括學習策略與自我探索課程、導師輔導制度、職涯諮詢機制。國教院認為，護理不僅是專業，更是人性的陪伴，希望透過更完善的教育設計，讓護理師的職業道路更加穩定與被社會尊重。