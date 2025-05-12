AI辨識助監控茶園病害 致理科大團隊獲專題競賽獎

致理科大團隊結合人工智慧、無人機影像辨識、病害偵測等技術，開發AI茶園監控系統，幫助茶農有效檢測農作物病害種類，獲技專校院學生實務專題競賽生技醫農群第1名。

教育部今天發布新聞稿指出，為提升技專學生學術研究能力與實務發展技能，鼓勵學生結合所學與實務，教育部舉辦2025年全國技專校院學生實務專題製作競賽，有48校、1181件作品報名，33校、141件作品入圍，最終選出64件獲獎作品。

全國技專校院學生實務專題製作競賽分為機械與動力機械群、電機群、資工通訊群等16組參賽類群，獲獎作品結合醫療輔助、環境保護、人工智慧等產業發展趨勢。

雲林科技大學團隊的作品「步態偵測與訓練地墊系統」，結合矩陣式壓力感測器與大型RGB LED顯示裝置，可提供即時的壓力分布監測與視覺回饋，提升帕金森氏症患者的步態與認知訓練效果，獲得「電機群」第1名。

獲得生技醫農群第1名的是致理科技大學團隊的「應用無人機影像與茶葉病害檢測模型開發具智慧管理建議及GIS功能之AI茶園監控系統」，作品整合人工智慧、無人機影像辨識、病害偵測、OpenAI、地理資訊系統等技術，利用無人機影像模型訓練與AI辨識評估生長情形，檢測農作物病害種類，幫助茶農有效監測茶園狀況。

屏東科技大學的作品「TuckiTuck-廢棄木質家具回收再利用」，利用廢棄家具中的纖維板材料，提升纖維板回收率，實現家具纖維板材料多次循環利用，降低資源浪費，獲得「能源與環保群」第1名。

教育部提到，參賽作品展現學生關注的生活問題，並透過團隊成員交流，結合創意構想及專業技術，將解決問題的構思及方案實體化；期望透過競賽激發技專學生的潛能與創意，使所學知識與產業實務連結，具體實踐技職教育「務實致用」的理念。