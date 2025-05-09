表揚孝親楷模代表 泰北僑生演譯人生故事勵志感人

高雄中山工商今天表揚186位孝親楷模代表，其中來自泰北僑生王家雲擔任主角演出改編真人真事戲劇，從荒唐不羈到扭轉人生，而其實故事主角原型正是他自己；校方最後還安排遠在泰北的母親視訊，讓他感動落淚。

20歲泰北僑生王家雲 ，15歲左右時曾經非常荒唐，染上毒癮，讓家人憂心，直到有天，母親遭父親家暴，他心裡捨不得母親，決心要改變不讓媽媽再擔心，遠離原本在一起壞朋友，靠著自己力量在泰國四處打工，湊足學費來台念書，立志念完書，要回家鄉幫媽媽開一家餐廳，回報媽媽。

王家雲說，自己以前是位很不懂事的孩子，賭博、抽菸、喝酒，每次做壞事，媽媽其實都知道，但是她沒有說出來，也從不責備他。為徹底改變自己，他在手臂上刺青，紀念他的生日與年少輕狂，也是特別留下母難日印記，隨時提醒自己，很慶幸選擇來台灣，重啟人生。

導師候怡玟表示，家雲這學期擔任班長，很有責任感，受到學校師長及職場的照顧懂得感恩，也學習專業技能，現在的轉變讓家雲媽也覺得欣慰。

「懂事就是對媽媽最溫柔的回應！」汽車科林裕賢3年前父親動脈瘤破裂接受腦部手術後，經濟重擔就由當護理師母親一肩扛起，為了分擔家計就讀建教班，平時協助照顧兩位弟弟，在他心中，媽媽一刻不得閒，卻從不喊苦，不善言辭的林裕賢手寫卡片，寫下對母親的感謝。

美容科張琇筑母親是越南籍，在大樹區擁有一間霧眉個人工作室，父親因工作關係長期與家人分隔兩地，媽媽母兼父職相當辛苦，她讀建教班同時向母親學藝，媽媽對她是良師也是益友，她未來想當美容師，與母親一起打拚共創未來。