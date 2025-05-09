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探勘鑽井有機會走向世界 東專2學生將成中油新鮮人

中央社／ 台東縣9日電

尚未離開學校的台東科學校2名學生已接獲好消息，錄取中油提供的獎學金新台幣4萬元，接受訓練後可成為正式員工，有機會從事油井探勘和鑽井，遊走世界。

國立台東專科學校秘書江惇元今天告訴中央社記者，台灣中油股份有限公司為擴大探採事業部鑽井人力進用管道及在地化培育專業人才，特針對指定類科辦理中油獎學金甄選，台東專科學校附設高職部電機科有2名學生正取。

江惇元表示，錄取的2名學生洪啟恩和陽廷偉皆能領取4萬元獎學金，並在受訓後，成為台灣中油公司的正式員工。

班導劉富仁表示，台灣中油公司是穩定發展的好公司，從事探採與鑽井工作非常辛苦，但觀察洪啟恩與陽廷偉3年來種種努力都有不怕辛苦的特質，也希望能到世界走走，將來表現一定更亮眼，替學校爭光。

中油 台東 科學

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