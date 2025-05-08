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新生醫專754學生加冠走上護師路 準護師逐夢畢業即就業

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新生醫護管理專校護理科2年級男女學生754人，舉辦加冠典禮與傳光儀式，象徵上護師專業之路。圖／校方提供
新生醫護管理專校護理科2年級男女學生754人，舉辦加冠典禮與傳光儀式，象徵上護師專業之路。圖／校方提供

母親節及護師節前夕，新生醫護管理專校昨天盛大舉辦加冠典禮，該校護理科2年級男女學生754人加冠後進入實習，象徵這批未來護師生力軍正式走上護理專業之路，宣誓學生代表王敔表示，她媽媽就是護理人員，曾經一位親人生病，見媽媽在照顧，自己卻幫不上忙，讓他決定進入護理，自己目標成為一名麻醉護理師，讓病人安心手術、平安醒來。

該校這項學生加冠典禮，每年針對二年級護理科學生今年該校學生有女學生654人、男學生100人，總共男女學生754人接受加冠，該校董事長劉奕彩、校長駱俊宏率全體師生出席祝賀，現今急需網羅護師的各大醫院派代表與會見證，學生穿著整齊實習服、佩戴象徵責任與專業的護士帽，在燭光中舉行傳光儀式，並宣誓「將以仁心仁術守護病人」，展現對未來護理工作的承諾，儀式莊嚴溫馨，駱俊宏期勉學生畢業就可就業。

新生醫專表示，學生加冠典禮，不僅是護理學生正式踏入臨床實習前的重要儀式，更是承諾守護生命、實踐專業精神的開始 今年典禮以「夜空中最亮的星」為主題曲，象徵每一位護理學生都是黑暗中閃耀光芒，在逐夢想道路勇敢無懼、堅定前行。

護理科學生吳柏昇表示，他原本選擇其他科系，之後發現該科系並非他想走的路，因緣接觸護理領域，發現自己對照顧人、幫助人有很大熱忱，決定轉學從頭來過，在緊張和盡力補進度下，慢慢跟上大家腳步，有信心成為一位專業護師。

另一位學生林玟彤說，她媽媽從事醫療相關行業，想與媽媽從事相同行業，尤其從小崇拜在她生病耐心照顧的護理師，也想成為那樣專業、溫暖的人。

護理科主任陳嘉雯表示，該校加冠典禮與傳光儀式，是學生完成基礎護理課程後的重要里程碑，代表學生即將展開臨床實習挑戰，她期勉學生，以專業素養與博愛精神，將所學應用照護病人，勇敢逐夢，「有護理、有未來」，照亮他人生命。

新生醫護管理專校護理科2年級男女學生754人，舉辦加冠典禮與傳光儀式，象徵上護師專業之路。圖／校方提供
新生醫護管理專校護理科2年級男女學生754人，舉辦加冠典禮與傳光儀式，象徵上護師專業之路。圖／校方提供
新生醫護管理專校護理科2年級男女學生754人，舉辦加冠典禮與傳光儀式，象徵上護師專業之路。圖／校方提供
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實習 母親節 護理師

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