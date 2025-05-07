再生能源集團年捐30萬助正修科大弱勢學子 今簽合作協議

正修科技大學與寶島陽光再生能源集團簽署獎助學金合作協議，寶島陽光承諾每年捐助30萬元，協助經濟弱勢學生安心就學。正修副校長龔瑞維表示，寶島陽光集團幫助弱勢學生的行動令人敬佩，學校也將依照使用機制運用專款，落實教育扶助責任。

此次簽約儀式，由龔瑞維與寶島陽光集團維運總監兼屏東分公司總經理吳震麟代表簽下，根據協議寶島陽光每年捐助30萬元專款，專門用於協助正修科大經濟弱勢學生完成學業，為打造安心就學的友善環境盡份心力。

龔瑞維指出，這筆資金不僅是物質上援助，更代表社會對教育公平支持，及對未來世代肯定與鼓勵，他強調，學校會嚴格依據規範，確保資金落實專款專用，發揮最大效益。

吳震麟也以「再生能源專題」為題開講，吳震麟說，透過為特定案場量身訂做SOP，太陽能發電能夠達到最大效益，設計若能到位，後續維運就能減少許多問題。

他認為此次合作象徵產學攜手共進，不僅為經濟不利學生注入溫暖助學資源，也播下永續發展希望種子，並鼓勵同學勇於追夢把握綠色科技帶來的學術與職涯機會。