鶯歌工商繁星計畫傳捷報 商業與管理群奪全國第一

新北市立鶯歌工商在今年度科技校院繁星甄選入學放榜中表現傑出，榮獲「商業與管理群」全國第一，學生吳宜庭錄取技職首選台灣科技大學，梁嘉佑則錄取台北科技大學，另有6名學生錄取優質私立科大，展現技職教育的升學實力。校長顏龍源率領行政團隊陪同兩位學生返母校鶯歌國中感謝師恩，並盼透過這份榮耀傳遞在地學子選擇技職之路同樣擁有無限前景，讓更多國中端師生與地方家長看見技職教育的光明未來。

鶯歌工商顏龍源校長於昨下午帶領著學校行政同仁及宜庭同學與嘉佑同學，一起回到原畢業的鶯歌國中表達學校的感謝之意，校長要特別感謝鶯歌國中師長的全力培養，才能讓選擇技職的學生也可以有不同面向的成就與發展，這是對於學校的最大肯定，也期待可以將這樣的好成績讓三鶯地區的國中學校與地方鄉親們知道，選擇技職之路前途也是無可限量的。

吳宜庭自入學起即鎖定繁星升學目標，積極累積學期成績與專業能力，除取得雙丙一乙級證照，更於全國技藝競賽榮獲「程式設計」職類第三名。她感謝每位教導過她的老師與家人的全力支持，讓她能無後顧之憂地堅定前行。梁嘉佑則以工業電子實作能力奠定基礎，獲得全國工業類科第16名佳績。他特別感念指導老師朱勇華與父母的陪伴與栽培，讓他能一步一腳印地完成升學夢想。兩位同學均展現出自律、堅毅與積極特質，為鶯歌工商爭光。

鶯歌工商教務主任郭文仁指出，此次繁星成果不僅是學生努力的結晶，更是全體師長辛勤付出的見證。校內資訊科主任吳晋坤、資處科主任蔡佩君等多位師長皆表示，兩位學生從一年級起即展現高度自我要求與主動學習態度，無論課業、實作、競賽或證照皆表現出色，堪稱品學兼優的典範。技高導師與科主任亦回憶學生從入學以來持續進步、領導班級、熱心助人，為全體師生所景仰。