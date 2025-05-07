新北211人錄取科大繁星 樟樹、鶯歌工商2生上台科大

114學年度科技校院繁星計畫聯合推甄，新北市共308位報名人數，共計211位技高學生順利上榜，錄取率達69%。樟樹國際實中資訊科學生鄭羽倢、鶯歌工商資料處理科吳宜庭，分別錄取國立台灣科技大學電子工程系、資訊管理系。

教育局說，科技繁星計畫申請學生必須三年就讀同一技高，同時在校成績排名校內科前30%；114學年度科技繁星計畫採四輪分發機制，依據八項比序項目評選，包括學業成績、專業與實習科目表現、技能領域、語文與數學能力、競賽成績、證照與檢定及參與與服務紀錄等面向，考驗學生多元實力。

樟樹國際實中資訊科學生鄭羽倢，錄取國立台灣科技大學電子工程系，回顧三年學習歷程，感謝老師許國財的指導與關懷，總能以不同角度給予啟發，最終錄取理想的第一志願。

淡水商工會計事務科學生莊育憲，從小就立志要考上會計師，並在會計檢定中取得第一級考區第二名及第三級考區第一名的成績，順利錄取商管群第一志願國立台北商業大學會計資訊系。