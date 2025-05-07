聽新聞
0:00 / 0:00
新北211人錄取科大繁星 樟樹、鶯歌工商2生上台科大
114學年度科技校院繁星計畫聯合推甄，新北市共308位報名人數，共計211位技高學生順利上榜，錄取率達69%。樟樹國際實中資訊科學生鄭羽倢、鶯歌工商資料處理科吳宜庭，分別錄取國立台灣科技大學電子工程系、資訊管理系。
教育局說，科技繁星計畫申請學生必須三年就讀同一技高，同時在校成績排名校內科前30%；114學年度科技繁星計畫採四輪分發機制，依據八項比序項目評選，包括學業成績、專業與實習科目表現、技能領域、語文與數學能力、競賽成績、證照與檢定及參與與服務紀錄等面向，考驗學生多元實力。
樟樹國際實中資訊科學生鄭羽倢，錄取國立台灣科技大學電子工程系，回顧三年學習歷程，感謝老師許國財的指導與關懷，總能以不同角度給予啟發，最終錄取理想的第一志願。
淡水商工會計事務科學生莊育憲，從小就立志要考上會計師，並在會計檢定中取得第一級考區第二名及第三級考區第一名的成績，順利錄取商管群第一志願國立台北商業大學會計資訊系。
鶯歌工商資料處理科吳宜庭錄取台科大資訊管理系，憑藉穩定成績與積極進取的學習態度，進入理想學府；復興商工廣告設計科學生權子熙，以獨特創新思維的學習歷程與卓越的設計實力錄取台中科技大學商業設計系。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言