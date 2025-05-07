全國科大繁星二信2人錄取台科大 她多益英檢975靠卡通

114年全國科大繁星甄選入學放榜，基隆二信高中有8人登榜，機械科賴威利以全國機械群第四名第一輪即錄取全國技高生的第一志願學校國立台灣科技大學機械工程系；應用英語科張庭瑜則以全國外語群第二輪登上台灣科技大學應用外語系，多益英檢還考975高分，靠從小看外國卡通打下基礎。

賴威利國中時即參與該校安排的技職試探體驗活動，從中了解自己對電機與機械等工業類趕到興趣。加上兒時常與父親一同進行木工活動，他對於動手操作和機械設計產生濃厚熱情，教育會考後評估自己的成績與實力，最後決定選擇機械科。

他說，「我不是只靠興趣決定，而是衡量自己的能力，找到最適合的道路。」賴威利的母親是印尼新住民，重視教育，父親則以實際技能負擔家計，身教言教之間讓賴威利深刻體會到「技術在身、立足無憂」的道理。即使家境不寬裕，仍傾力支持他就讀二信高中6年。

賴威利每天早晨都帶著媽媽親手準備的便當踏入校園，那不只是三餐的溫飽，更是一份濃濃的愛與殷切的期待。來自印尼的新住民媽媽，即便語言與文化不同，卻用最真摯的方式支持孩子求學之路，因為媽媽深信教育能翻轉人生。

張庭瑜學習英語的起點是小時候喜歡看外國卡通My Little Pony，雖沒中文字幕但劇情有趣就跟著發音學腔調。她還透露從小就憧憬當「空姐」，這成了把英語練好的動力，上了中學看卡通轉變為看YouTube上的TED英語演講影片，讓語言學習涵蓋更廣面向，高中選擇就讀應用英語科更讓英文能力有系統性的躍進。

張庭瑜分享學習秘訣，她說，會拿高分是自己對自身的文法弱點及較艱澀的單字分別記錄下來形成筆記，這兩本筆記寶典就成了最實用的教戰手冊，不時翻閱複習累積出多益英檢975高分成果。

二信高中表示，科大繁星甄選以在校各科排名為優先比序，學業成績排名須在科內前30%以內，並全程須就讀同學校，且符合所屬學校校內遴選辦法，才能經由學校推薦參加。張庭瑜能以第二輪甄選錄取台科大，可說是相當不容易。