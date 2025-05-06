5名高中生研發「車禍救命神器」 僑泰高中再奪全國冠軍

全國高中專題實作及創意競賽昨落幕，僑泰高中汽車科潘厚愷、孔昱仁、郭家睿、盧柏諭、劉峻廷等5名學生研發「車禍自動檢測SOS警報系統」，堪稱「車禍救命神器」，拿下全國動力機械群專題組第一名，這也讓僑泰高中成為全國私中唯一連續兩年拿下該組冠軍的學校。

這套系統結合GPS定位及語音功能，當車輛發生碰撞事故時，會自動撥打110及發送訊息給緊急聯絡人，如果傷患昏迷，系統則會自動語音播報。此外，車門在撞擊瞬間會自動解鎖，閃爍危險警示燈號，蜂鳴器也會響起，讓傷患及早被發現，堪稱「車禍救命神器」。

選手孔昱仁說，構思這套警報系統，是因為看到許多車禍傷者無力與外界聯繫，導致錯過黃金救援時期而死亡。部分進口車雖有車禍自動通報原廠的功能，但直接通知警方與親友，更能及時處理，因此他希望這套系統未來能被精進且落實，以挽救更多車禍傷患的生命。

選手潘厚愷說明，警報系統中的通訊功能因牽涉程式設計，製作時讓團隊成員吃足了苦頭，幸好團隊成員不放棄，努力上網蒐集資料並向師長請教，終於克服難關，感謝師生支持和鼓勵。

指導老師丁主珉說，學校對競賽的全力支持，讓師生沒有後顧之憂，再次奪全國第一。這套警報系統連他校指導老師和大學教授，都對學生的創意驚嘆不已。他也將與車廠洽談，讓這套物美價廉的系統能商品化。

另一名指導老師盧彥翔說，學生能拿好成績，經驗的傳承很重要。畢業學長也返校支援，給選手許多靈感和啟發。

汽車科主任蔡銘育指出，選手和指導老師都認真投入，不但犧牲假日留校練習，也竭盡所能排除障礙，將參賽作品不斷優化。