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弘光科大陳毓璇參加韓國寵物美容賽獲亞軍

中央社／ 台中5日電

弘光科技大學動物保健系大學三年級學生陳毓璇，高職就讀農工建築科，因喜歡幫家中寵物打扮，大學轉系，她日前參加「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」國際賽獲A級賽第2名。

弘光科技大學今天發布新聞稿，陳毓璇高職念虎尾農工建築科，3年期間發現自己對於建築不是那麼有興趣，由於從小家裡就飼養馬爾濟斯，她喜歡為狗狗打理造型，常帶狗狗去美容，大學決定轉念相關科系。

陳毓璇統測跨考家政群，大學如願念動保系家政群，上大學後，因覺得自己起步較晚，2年多來花很多時間增進寵物美容技法。陳毓璇指出，她對於寵物美容比較有興趣，利用課餘時間，增進寵物美容技法及考證照，此次到韓國參賽由動保系張育誠老師帶領。

張育誠表示，「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」由韓國藝術文化組織總會與韓國藝術文化名人共同主辦，賽事在韓國光州自然科學中學體育館舉辦。韓國寵物美容比台灣發展更早，產業也更為成熟。

陳毓璇指出，這次比賽她以比熊假狗做造型，交流過程中看到韓國選手把假狗做成各種造型，不只台灣常出現的貴賓綿羊型，也有歐陸型、德國型等，甚至是以比熊或貴賓為基本做成另一種犬種的造型等。競賽中也有創意彩染的部分，造型變化更多元繽紛，讓她在寵物美容造型設計獲得啟發。

寵物 建築

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