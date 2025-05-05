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從寵物美容出發 弘光科大陳毓璇參加國際賽獲亞軍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
動保系學生陳毓璇參加「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」。圖／弘光科大提供
動保系學生陳毓璇參加「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」。圖／弘光科大提供

弘光科技大學動物保健系大學三年級學生陳毓璇參加「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」國際賽榮獲A級賽第二名；她因家中養狗對寵物美容有興趣，統測跨考家政群，大學如願念動保系，她說參賽過程中，發現韓國學生很厲害，寵物造型創意及彩染等技法純熟，更勉勵自己要繼續精進。

陳毓璇表示，弘光科大動保系的課程有動物照護、寵物營養保健、寵物美容等三大方向，可以全方位了解動物照顧。她對寵物美容比較有興趣，利用課餘時間，向楊靜芸、張育誠、羅文翊老師增進寵物美容技法及考證照，這次去韓國參賽，由張育誠老師帶領。

張育誠目前也擔任明台高中寵物經營科顧問，他表示，「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」由韓國藝術文化組織總會與韓國藝術文化名人共同主辦，賽事在韓國光州自然科學中學體育館舉辦。韓國寵物美容比台灣發展更早，產業也更成熟，陳毓璇平時就一直在加強練習技法，得知這比賽交流機會時，便推薦她報名參賽。

陳毓璇回憶說，高職念虎尾農工建築科，三年期間發現自己對建築不是那麼有興趣，從小家裡飼養馬爾濟斯，喜歡為狗狗打理造型，常帶狗狗去美容，大學決定轉念相關科系，跨考家政群。上大學後，因為覺得自己起步比較晚，這二年多來花很多時間去增進寵物美容技法。

陳毓璇表示，這次比賽她是用比熊假狗做造型，很開心能夠拿到第二名，交流過程中看到韓國選手把假狗做成各種造型，不只台灣常出現的貴賓綿羊型，也有歐陸型、德國型等，甚至是以比熊或貴賓為基本做成另一種犬種的造型等；競賽中也有創意彩染的部分，造型變化更多元繽紛，帶給她未來在寵物美容造型設計上許多啟發。

弘光科大動保系學生陳毓璇獲得「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」A級賽第二名。圖／弘光科大提供
弘光科大動保系學生陳毓璇獲得「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」A級賽第二名。圖／弘光科大提供
動保系老師張育誠（右）帶領學生陳毓璇（左）參加「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」。圖／弘光科大提供
動保系老師張育誠（右）帶領學生陳毓璇（左）參加「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」。圖／弘光科大提供
動保系學生陳毓璇獲得「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」第二名，感謝系上指導老師。記者游振昇／攝影
動保系學生陳毓璇獲得「2025年第4屆韓國寵物藝術文化美容大賽」第二名，感謝系上指導老師。記者游振昇／攝影

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