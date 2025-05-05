新五專學制／台科大門檻5A3+ 教團憂難開班

「新五專」即將上路，有高職校長認為，新五專與產業對接，畢業即就業的訴求對學生和家長很有誘因。教團則指出，這項新計畫對中後段的或有經濟壓力的學生，可能比較有吸引力，若科大端要求入學門檻過高，恐怕開不了班。

高雄高工與高雄科技大學合作智慧資通鐵道技術專班及輪機專班，校長高瑞賢說，專班會與產業對接，鐵道專班未來目標從事捷運、高鐵相關工作，也因為有資通訊課程，會把日月光納入合作廠商。

過往輪機人才以海事職校出身較多，高瑞賢表示，輪機專班與高科大輪機工程系合作，雄工機械群、電機群科學生均可參加，光是新五專五年畢業就能開始跑船，可以再讀兩年二技拿學士學位。他認為，新五專「畢業即就業」，對學生、家長很有吸引力。

大安高工校長楊益强表示，以積分卅分高分就讀大安高工的學生蠻多的，主要在電機、電子、資訊科，希望透過新五專吸引更多高分群考生讀控制科，經過七年的學習成為更高階的技職人才。

據了解，新五專入學門檻、面試都是由各校自訂甄選方式，全教總高中委員會主委巫彰玫指出，台科大新五專要求學生進入技高門檻為「５Ａ３＋」，無異於宣告「無法開班」，各校要湊足５Ａ３＋的學生達到預定名額有難度，何況這樣程度的學生，考統測就可以進入台科大，應該不會有意願參加新五專。台科大表示，目前正在研討相關細節，暫不回應。

本次核定的「三加二加二Ｎ」專班，二技是夜間部，巫彰玫則表示，對中後段的或有經濟壓力的學生而言，可能比較有吸引力，因為他們可以白天工作、晚上完成學業。

但巫彰玫也指出，在少子化影響下，技高生只要統測不是兩科○分都可以上科大，再加上現階段五專一樣可以五加二取得大學學位，或就讀三加四產攜專班，既符合現在對學歷的期待，也有產業合作為後續職涯準備。

巫彰玫認為，新五專的成敗還是要看各科大的心態，國立科大是否想要認真招生，或者只是應付政策的要求？私立科大固然可以先包班先搶占生源，但技高生是否買單？招生數字出來就會分曉。