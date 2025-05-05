新五專學制加碼 3＋2＋2可拿學士

教育部推動「新五專」學制，日前終於公布參與計畫的卅八所科大名單，新五專原規劃三加二，但讀完只有「副學士」文憑，高中、大學端擔心學生、家長不易買單，有些學校再推出「三加二加二」、「三加二加Ｎ」不同的進修部班別，一一四學年開始招生。

少子化趨勢下，台灣高職招生面臨困境，基礎技職人才短缺。賴政府上任推「新五專」學制，是先在高職讀三年、後於科大讀兩年，主打學生不需準備升學考試，可以更專注於技職學習。

技專校院招生策略委員會日前公布參與三加二新五專計畫學校，有台科大、北科大、虎尾科大、台北商大、龍華科大、黎明技術學院、亞東科大、台鋼科大等卅八所科大，技高則有一百三十八所參與。

台科大與大安高工、新竹高工、台中高工合作「自動化工程專班」是三加二加二，大安高工校長楊益强說明，在學生讀完三年技高、兩年科大後，如果要繼續就讀，無需考試，可以再「加二」拿到完整的學士學位。

龍華科大校長葛自祥表示，教育部推行新五專方案，多是希望學生取得副學士文憑後及早就業、不要直接升學，因此剛推出時僅是三加二。但只持有專科學歷家長和學生不容易買單、市場有限，因此再推出三加二加二N，白天工作、晚上透過二技進修部加值，取得學士文憑。

葛自祥談到，過去很多優秀的技高生高三時拚統測升學，為準備考試耽誤很多實作課程，三加二是希望學生不用再受統測筆試制約，顧好實作培訓。

教育部技職司副司長徐振邦表示，新五專是以業界人才培育為出發，沒有設限於何種領域，希望從業界人才需求做規劃，透過五年訓練培養就業能力。新五專目前已經公告核定專班表，屆時三加二計畫會見於技專的招生簡章中。

技專招測會執行長李嘉紘說，新五專專班的招生是類似「單獨招生」的概念，現在就讀國三、高一、高二的學生都有機會參與此計劃。