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美和社工系20周年首創新力軍授勳 學生感動說被認可
美和科大社工系今年20周年，從今年起社工系應屆畢業生舉行授勳典禮，系主任李昭憲說，首創社工新力軍授勳典禮，發揚、傳承社工專業助人的精神象徵。學生感動的說，有被認可，更有社工的使命感。
社工系應屆畢業生李嘉微說，很感動，有被認可，這是社工系第一次舉辦授勳典禮，以往授勳只有醫學系、護理系才有，會想要來念社工系希望能學習更多，裝備好自己，讓自己能充滿能量，學以致用。
「社工的使命感！」，社工系應屆畢業生賴怡安說，授勳儀式很有意義，也很有榮譽，畢業後未來朝社工邁進。
系主任李昭憲說，社工授勳典禮在國外行之有年，藉由社工系20周年並搭配首次舉辦新力軍授勳典禮，更是全國各大專院校的社工系首創，也象徵著學生們對社工系的專業與使命的承諾。
昨舉行的授勳典禮溫馨感人，應屆畢業生們由畢業班導師為每名畢業生配戴象徵榮耀與責任的社工勳章，李昭憲說，象徵學生們正式成為承擔社會責任新一代社工人，別具意義。
李昭憲說，美和社工系20年，一批又一批學生從學校啟程，走向改變社會路途，對過去的回顧，也是對未來的祝福，「社工的路，或許不易，卻因為愛與信念而更加堅實」。
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