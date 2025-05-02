崑山科大菲律賓辦國際專班教育展 爭取學生來台就讀交流

台灣少子化嚴重衝擊高教，許多大學到東南亞爭取留學生。崑山科大表示，結合9所大學3天前到菲律賓舉辦「國際產業人才培育專班教育展」，吸引多所菲律賓大學與政府單位出席參與，崑大、正修科大也與菲律賓理工大學等六校簽合作備忘錄，今年預期將有更多菲律賓學生來台就讀。

崑大推動「新南向產學合作國際專班」，已有近500菲律賓學生就讀。校方表示，結合台灣的大學與企業爭取菲律賓學生來台。同步透過在菲律賓設立的海外基地臉書粉絲專頁直播，讓更多有興趣的學生線上參與，掌握來台學習機會。

兩國參與學校也簽署「國際產業人才教育專班聯盟合作備忘錄」。崑大與正修科大攜手菲律賓理工大學等六校合作，要深化學生赴台就讀、企業實習與華語課程等合作，透過崑大在菲基地與當地大學緊密合作，期盼引入更多優質人才，台菲人才合作交流更緊密。

校方表示，菲律賓許多學校應屆學生參觀台灣教育展各校攤位，掃瞄申請網站QR碼與留下申請資料，並詢問專班與報名細節，會場氣氛熱絡，充分顯示教育展達到預期目標，鏈接台菲政府與學校，也對菲律賓各大學畢業優秀人才提供來台習產業技術，並媒合投入合作廠商管道，替台灣產業界注入職場生力軍。

活動也邀請菲律賓留學生現身說法，分享來台後的生活與學習經驗，讓與會者從參與學生的視角了解台灣的教學品質與生活環境。

校方表示，教育展獲教育部「促進國際生來台暨留台實施計畫」補助舉辦，台菲兩國高度重視。教育部次長葉丙成錄製致詞影片表達重視與支持。他說，新型專班由學校與企業共同設計課程，結合理論與實務訓練，學生畢業後將直接進入企業就業，具備即戰力，對STEM、金融、半導體等領域有興趣的學生來說，是開啟國際職涯的理想選擇。

崑大校長李天祥表示，這是第二年在菲律賓舉辦教育展，隨著首批菲律賓學生赴台後展現的亮眼成果，印證該計畫在人才培育上的效益。不僅促進台菲教育合作，更搭建學生、學校與產業交流平台，希望透過新型專班計畫，培育具有全球視野、即戰力十足的人才。他也感謝菲國高等教育委員會、合作學校鼎力支持，期待兩國在教育與產業合作上持續深化，共創雙贏未來。