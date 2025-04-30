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獲千萬補助設能源電池人才基地 明志科大模擬產線環境

中央社／ 台北30日電

明志科技大學獲教育部補助，今天為「能源電池產業人才及技術培育基地」揭牌，校內提供模擬產線環境，讓學生能熟悉工作現場的完整流程。

教育部透過「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，於民國112年補助新台幣9500萬元，協助明志科大成立電池人才基地，今天在眾多產官學界人士的見證下，舉辦揭牌典禮。

教育部透過新聞稿指出，明志科大將與台灣電池協會、工業技術研究院等多個學研機構合作，共同開設兼具理論、實務的訓練課程；也會辦理教師研習，以及和勞動部合作開專業訓練班，提供待業民眾實務訓練和就業媒合。

明志科大規劃400坪實作場域，涵蓋鋰電池製造程序，提供包含材料合成、電芯組裝、材料分析等實作課程。預計每年會培育100名大專校院學生，並協助產業代訓150名在職員工。

教育部陸續投入24億元，協助大專校院設置20座重點產業人才培育基地，目前已有新竹半導體基地、台中智慧製造基地、嘉義無人機基地等12座基地啟用。

教育部 新竹 材料

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