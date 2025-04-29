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彰化達德學生3年成果 自煮套餐當母親節獻禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣達德商工餐飲技術科及焙焙科學生展示學習成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣達德商工餐飲技術科及焙焙科學生展示學習成果。記者簡慧珍／攝影

再過12天就是母親節，彰化縣達德商工餐飲技術科及烘焙科挖空心思，今烹飪5道菜餚作為母親節獻禮，一方面感謝家長，一方面展示求學3年成果；謝姓家長品嘗後表示，味道跟外面餐廳製作的一樣好，吃得出來孩子學藝的用心。

達德商工餐飲技術科及烘焙科應屆畢業班6班合計百名學生，上學期末開始籌畫「烹調美味獻給最愛的媽媽」活動，從湯品到甜點，設計5道菜餚的套餐，今內場（廚房）60人分工合作切洗煎煮炸，外場40人負責接待和上菜，在學校餐飲科實習餐廳「集膳軒」招待108名家長享用。

活動總召施相安的媽媽說，孩子讀高一、二的時候，會玩手遊、跟同學唱KTV，到高三為籌辦今天活動，非常認真的全心投入，她看到今年菜品十分感動。另一名學生陳宛昀的媽媽說，孩子本來對讀書沒興趣，學習製作餐飲後很愛上學，她就像得到一個全新的孩子。

學生依序上菜，謝姓家長食用後稱讚不已，表示味道跟外面餐廳製作的一模一樣，真的很好吃，如果「蓋牌」不說誰做的餐點，完全吃不出差別，讓他感受孩子的用心。

德達商工在實習餐廳展示麵包、西點、咖啡等學習成果，金手獎選手謝詩涵表演火焰秀，煮出焦點白蘭地水蜜桃，搭配紅茶或咖啡，來賓都讚不絕口。

校長許維純說，達德餐飲技術科和烘焙科舉辦類似活動十多年，每年都由應屆畢業生自行籌畫，今年不例外，學生藉由手藝感恩家長栽培，家長藉由活動驗收孩子的學習成果，這場餐會不僅是視覺、味覺饗宴，也蘊含孩子對家長的感謝與愛。

彰化縣達德商工餐飲技術科及焙焙科學生今上菜給家長品嘗三年學習成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣達德商工餐飲技術科及焙焙科學生今上菜給家長品嘗三年學習成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣達德商工餐飲技術科及焙焙科應屆畢業生料理套餐招待家長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣達德商工餐飲技術科及焙焙科應屆畢業生料理套餐招待家長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣達德商工餐飲服務金手獎學生謝詩涵表演火焰秀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣達德商工餐飲服務金手獎學生謝詩涵表演火焰秀。記者簡慧珍／攝影

母親節 烘焙 餐廳

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