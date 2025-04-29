彰化達德學生3年成果 自煮套餐當母親節獻禮

再過12天就是母親節，彰化縣達德商工餐飲技術科及烘焙科挖空心思，今烹飪5道菜餚作為母親節獻禮，一方面感謝家長，一方面展示求學3年成果；謝姓家長品嘗後表示，味道跟外面餐廳製作的一樣好，吃得出來孩子學藝的用心。

達德商工餐飲技術科及烘焙科應屆畢業班6班合計百名學生，上學期末開始籌畫「烹調美味獻給最愛的媽媽」活動，從湯品到甜點，設計5道菜餚的套餐，今內場（廚房）60人分工合作切洗煎煮炸，外場40人負責接待和上菜，在學校餐飲科實習餐廳「集膳軒」招待108名家長享用。

活動總召施相安的媽媽說，孩子讀高一、二的時候，會玩手遊、跟同學唱KTV，到高三為籌辦今天活動，非常認真的全心投入，她看到今年菜品十分感動。另一名學生陳宛昀的媽媽說，孩子本來對讀書沒興趣，學習製作餐飲後很愛上學，她就像得到一個全新的孩子。

學生依序上菜，謝姓家長食用後稱讚不已，表示味道跟外面餐廳製作的一模一樣，真的很好吃，如果「蓋牌」不說誰做的餐點，完全吃不出差別，讓他感受孩子的用心。

德達商工在實習餐廳展示麵包、西點、咖啡等學習成果，金手獎選手謝詩涵表演火焰秀，煮出焦點白蘭地水蜜桃，搭配紅茶或咖啡，來賓都讚不絕口。