四技二專技優甄審入學提供4323名額 今起繳交報名費

技專校院招生委員會聯合會今天指出，即日起至5月6日17時止，受理114學年度四技二專技優甄審入學招生報名費繳交及資格審查登錄申請。114學年度計有67所科技校院及大學，提供1129系科組與學程、4323個招生名額。

技專招聯會表示，招生管道不採計四技二專統測成績，只要具備高級中等學校畢業生或具同等學力的學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種及專技普考類科對照表」者均可報考。

114學年度四技二專技優甄審入學招生採個別報名方式辦理，採先繳報名費後辦理資格審查方式，考生須先至114學年度四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統／資格審查登錄系統」取得報名費繳款帳號，於5月5日24時前完成報名費繳交，並於5月6日17時前完成資格審查資料登錄。

另於資格審查登錄期間，須確認「是否具有中央資料庫學習歷程檔案之考生」，能於招生「網路上傳或勾選學習歷程備審資料」時，選擇勾選清單方式上傳中央資料庫學習歷程檔案資料。

114學年度四技二專技優甄審入學資格審查結果將於5月15日上午10時公告，通過資格審查考生須於5月23日17時前，上網選擇報名甄審校系科（組）、學程，最多可報名5個校系科（組）、學程，但各校可限制考生報名該校系科（組）、學程數，並依各甄審學校自訂的繳費方式，於截止日前繳交指定甄審費用。

另外，若考生報名前已獲「科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生保送入學」、「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學」、「科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生」或其他招生管道（含大學）錄取報到者，則不得再報名，違者將被取消資格。