快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

聽新聞
0:00 / 0:00

四技二專技優甄審4323名額 受理繳費、資格審查

中央社／ 台北29日電
114學年度四技二專技優甄審入學今天上午10時起受理報名費繳交及資格審查登錄申請。圖／AI生成
114學年度四技二專技優甄審入學今天上午10時起受理報名費繳交及資格審查登錄申請。圖／AI生成

114學年度四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4323個名額，今天上午10時起受理報名費繳交及資格審查登錄申請。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，四技二專技優甄審入學招生不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高中畢（結）業生或具同等學力學生，且符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種（類）及專技普考類科對照表」者均可報考。

114學年度四技二專技優甄審入學採個別報名，先繳報名費後辦理資格審查，考生須先至四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統/資格審查登錄系統」取得繳款帳號，於5月5日晚間12時前繳交報名費，並於5月6日下午5時前完成資格審查資料登錄。

技專聯合會提醒，考生登錄完成後，須於5月6日前以限時掛號郵寄資格審查資料；在資格審查登錄期間，具中央資料庫學習歷程檔案的考生，才可於網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料。

114學年度四技二專技優甄審入學資格審查結果將於5月15日上午10時公告，通過資格審查的考生須於5月23日下午5時前，上網選擇報名甄審校系科（組）、學程，最多可報名5個校系科（組）、學程，但各校可限制考生報名該校系科（組）、學程數，並依各甄審學校自訂的繳費方式，於截止日前繳交指定甄審費用。

已獲「科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生保送入學」、「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學」、「科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生」或其他招生管道（含大學）錄取報到者，不得再報名。

上傳 學測 科學

延伸閱讀

114學年統測試題參考答案公告 5月15日寄發成績單

統測共同科國、英下午登場 強碰凱道「戰獨裁」 交管一次看

考生注意！統測周六登場「強碰426凱道集會」 技專中心籲提早出門

四技二專甄選入學備審這樣做最吸睛 6科大教務長分享秘訣

相關新聞

四技二專技優甄審4323名額 受理繳費、資格審查

114學年度四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4323個名額，今天上午10時起受理報名費繳交及資格審查登錄申請

今年統測考題好難！ 搶學校「輸贏只有兩件事」

2025統測剛落幕，不少學生反映今年考題難度上升，尤其是英文與數學，讓原本信心滿滿的考生感受到不小壓力。對此，高雄高工生...

崇仁醫專與菲國聖保祿大學護理系 攜手國際交流新篇章

來自菲律賓聖保祿大學護理系19名師生受邀到崇仁醫護管理專科學校，展開為期9天8夜交流活動；崇仁醫專表示，藉由課堂互動、專...

實地了解日本動畫製作流程 弘光科大與日本MYC JAPAN合作圓夢

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系4月邀請日本株式會社MYC JAPAN社長峰岸宏行，進行「日本動畫產業講座」，帶學生實...

統測落幕 全教會籲大型活動應避開考試、加強監考訓練

四技二專統一入學測驗落幕，今年統測首日碰到426凱道大遊行，全國教師會、全國教師工會總聯合會認為，大型活動應避開升學考試...

統測數學半導體也入題！全教會：數A具鑑別度 數B計算量多恐難拿高分

四技二專統一入學測驗第2日，全教會召集114學年統測評論數學科教師群，分析今年統測數學3考科。其中，數學A、數學B分數與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。