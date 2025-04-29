今年統測考題好難！ 搶學校「輸贏只有兩件事」

2025統測剛落幕，不少學生反映今年考題難度上升，尤其是英文與數學，讓原本信心滿滿的考生感受到不小壓力。對此，高雄高工生涯規劃科教師廖芳慶指出：「你覺得難，別人也覺得難」，變難變簡單不是重點，考生常掉入分數迷思，你的目標是跟報考同樣校系的人競爭。他更幽默表示：「如果我們追的是不同人，那我們就不是情敵。」強調只要能超越競爭對手，難易度高低並非關鍵。

面對變動的考題趨勢，今年試卷也融入不少時事議題，例如陳傑憲、電動車、半導體及氣候變遷等內容。廖芳慶認為，這是命題方向良性轉變的象徵，目的在於引導學生增加社會閱讀量、提升對生活議題的敏銳度。他表示：「這些題目的設計，就算不認識陳傑憲也能作答，但有更多閱讀背景，能讓學生更快理解題目，提升解題的立體感。」

隨著統測成績單將於5月15日寄出，接下來便是關鍵的升大學申請與志願選填時刻。針對這段黃金準備期，廖芳慶提出三項建議，一、確認目標校系資訊，瀏覽目標校系官方網站，了解系所特色、課程地圖、教學（育）目標、核心能力與專業選組方向。二、針對目標校系的備審資料準備指引，整理可能需要回答或補充的內容。三、觀看《技高學習歷程檔案呈現建議》手冊，了解基本書寫規範與技巧。

廖芳慶強調，許多同學以為可以等過第一關再開始準備素材，然而從以往經驗可知，從公告到上傳學檔，僅有約兩週左右的時間。如果完全沒有初步版本，將使後續製作變得十分倉促與壓力巨大。而備審資料準備輸贏只有兩件事：1.人性，2.人品。「如果覺得考取第一、第二志願無望，也不要急著放棄，還是可以多看看自己有興趣的校系簡章，深入了解教學目標、教學地圖。只要比別人多懂一點、多準備一點，或許就能在競爭中脫穎而出。

為了協助統測生與家長更有效率地迎戰升學挑戰，1111人力銀行特別推出全新服務「升大學小精靈有問必答」，24小時在線即問即答。強大功能包含：指定校系資料查詢推薦，例如輸入「台大資工系備審怎麼準備？」，即可快速獲得官方資料與備審方向；智慧對話即時解答即時回答有關個人申請、備審資料、學習歷程與面試準備等問題；延伸閱讀與社群連結還會自動推薦相關備審心得、學長姐經驗，並可參與交流社群，互相加油打氣。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，「升大學小精靈有問必答」結合AI智能問答與升學資料整合，幫助考生一站式搞定申請準備。只要搜尋「1111落點分析網站，就能在畫面右下角的地方看見大眼精靈的圖示，點進去即可使用。

另外1111同步開設「落點分析－個人申請系列講座」，針對統測生舉辦主題明確、內容實戰的線上直播課程，包含「統測生考後行動要點」、「高職生志願選填全攻略」、「超落地備審資料製作技巧」、「高職二階甄試準備指南」等。5月6日起每周二、四晚上7點準時線上開講，協助學生精準掌握備戰備審資料，歡迎大家報名。

廖芳慶特別提醒，「AI工具可以用，但不要一開始就用」。若僅仰賴AI代為產出，容易出現內容與個人生命經驗無關、用語大陸化或文風不符實際程度的問題，後果必須自行承擔。建議同學們先完成第一版自我草稿，再請AI協助檢視並給予修正建議。這樣產出的作品，才能真正展現個人特色，而非讓AI取而代之。