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崇仁醫專與菲國聖保祿大學護理系 攜手國際交流新篇章

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
來自菲律賓聖保祿大學護理系19名師生受邀到崇仁醫護管理專科學校，展開為期9天8夜交流活動。圖／崇仁醫專提供
來自菲律賓聖保祿大學護理系19名師生受邀到崇仁醫護管理專科學校，展開為期9天8夜交流活動。圖／崇仁醫專提供

來自菲律賓聖保祿大學護理系19名師生受邀到崇仁醫護管理專科學校，展開為期9天8夜交流活動；崇仁醫專表示，藉由課堂互動、專業實習參訪與文化體驗行程，在專業與情感交流中緊密連結，為未來的國際合作奠定堅實基礎。

4月20日崇仁醫專校長黃財尉代表校方歡迎聖保祿大學護理系師生，送上精美禮品，傳達誠摯的歡迎與祝福。

聖保祿師生與崇仁學生一同學習，包括護理科、應用外語科、美容保健科及餐飲管理科課程。透過臨床知識分享、技術操作觀摩及語言交流練習，兩校學生在專業知能與跨文化溝通能力上皆有顯著提升。

校方安排參訪中埔隆興日間照顧中心、竹山東華醫院及多家由菲律賓修女主持的天主教長照機構，使來訪師生對台灣醫療體系及長照模式有更全面、實務的認識。

來訪師生除透過與學生共餐、參與大林天主堂菲律賓彌撒等活動，感受台灣社區溫暖人情外，更走訪嘉義與台南知名文化景點，包括大林夜市、檜意森活村、安平老街及台南美術館等。透過深入的旅遊與地方文化體驗，讓聖保祿師生更深刻感受台灣豐富的人文歷史與生活風貌，留下難忘回憶。

4月25日晚上舉辦盛大的Welcome Party，雙方透過文化展示交流，氣氛溫馨熱烈。

校方表示，期盼藉由此次國際交流，提升學生專業素養、國際視野及多元文化理解力，並將持續積極拓展國際合作機會，培育具全球競爭力的醫護與健康產業專業人才。

崇仁醫專校方安排參訪竹山東華醫院及多家長照機構，使來訪師生對台灣醫療體系及長照模式有更全面、實務的認識。圖／崇仁醫專提供
崇仁醫專校方安排參訪竹山東華醫院及多家長照機構，使來訪師生對台灣醫療體系及長照模式有更全面、實務的認識。圖／崇仁醫專提供
崇仁醫專校方安排參訪長照機構，使來訪師生對台灣醫療體系及長照模式有更全面、實務的認識。圖／崇仁醫專提供
崇仁醫專校方安排參訪長照機構，使來訪師生對台灣醫療體系及長照模式有更全面、實務的認識。圖／崇仁醫專提供
來自菲律賓聖保祿大學護理系19名師生受邀到崇仁醫護管理專科學校交流。圖／崇仁醫專提供
來自菲律賓聖保祿大學護理系19名師生受邀到崇仁醫護管理專科學校交流。圖／崇仁醫專提供

台南美術館 菲律賓 長照

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