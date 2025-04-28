實地了解日本動畫製作流程 弘光科大與日本MYC JAPAN合作圓夢

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系4月邀請日本株式會社MYC JAPAN社長峰岸宏行，進行「日本動畫產業講座」，帶學生實地了解日本動畫製作的流程、製作期程及所需有的關鍵職能，並和多遊系簽產學合作備忘錄及產學合作案，未來將持續合作，引進日本正在上映的動畫讓學生參與製作。

弘光科大多遊系系主任楊國隆表示，講座主講人峰岸宏行自小深受動漫的影響，懷抱對動畫的熱愛，創立「MYC JAPAN」，即「My Comic」的縮寫，公司專注於配音、音樂、插畫及電視節目的製作，也涉獵動畫、漫畫與遊戲等相關領域。他憑藉著敏銳的市場觀察與製作經驗，承接許多日本動畫作品的製作與配音工作，是日本業界備受矚目的新生代力量。

楊國隆指出，能邀請來自日本動畫業界第一線的實務專家峰岸宏行為學生進行產業講座，深入解析日本動畫市場的現況、製作流程與關鍵職能，帶領我們了解國際市場與海外合作的最新趨勢，相信對學生在動畫製作、角色設計、分鏡演出與產業實務等方面，將有極大的啟發與幫助，可增進學生國際就業移動力。

講座系列活動，峰岸宏行先以講演方式，讓弘光科大師生深入了解國際動漫產業最新趨勢，再展開專業實務操作，以「工作坊」型式，讓與會師生與日本動漫專業教師進行專業互動及對話。