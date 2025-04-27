統測落幕 全教會籲大型活動應避開考試、加強監考訓練

四技二專統一入學測驗落幕，今年統測首日碰到426凱道大遊行，全國教師會、全國教師工會總聯合會認為，大型活動應避開升學考試時段地點，政府及民間單位應共同協調。另外，今年考試發生監考人員要求考生返回休息區取回身分證件的疏失，全教會、全教總呼籲應補償受影響考生，同時加強監考人員試務講習。

今年統測首日碰到國民黨召集凱道大遊行，次日則有國家地理路跑活動，全教會、全教總認為，兩場活動皆在多處考場周邊進行，導致交通擁擠、噪音干擾，影響考生赴考心情與專注力。統測是技高生的重大升學考試，政府及民間單位應共同協調，大型活動應避開考試時段與地點，給予考生一個安靜、有序的應考環境，切勿再以各種理由輕忽技高學生的權益

再來，今年國文科考試中，彰師附工及員林家商傳出監考人員要求考生返回休息區取回身分證件，嚴重影響多位考生考試表現。依據簡章規定，考生只需攜帶准考證即可入場，身分證並非必備證件。監考人員違規處置，直接侵害考生應考權利，且各試場補救措施不一，反映試務工作管理混亂。全教會、全教總要求測驗中心立即公開道歉，承認試務疏失，並針對受影響考生，提供合理補償，加強監考人員試務講習。

而在技職升學制度方面，全教會、全教總並建議精簡統測考科科目數，聚焦職能發展。學生學習歷程檔案則應減少參採件數，強調專題成果、作品與實習表現，凸顯技職特色。另外，全教會、全教總認為，技職司長期漠視普高生侵占技高生名額的現象，導致國立科大招收普高生的比例逐年攀升，且科大端為「照顧」普高生，降低課程深度，讓技高生必須重複學習，嚴重侵害技高生的權益。