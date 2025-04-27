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統測數學半導體也入題！全教會：數A具鑑別度 數B計算量多恐難拿高分

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
統測第二天台北天氣放晴陽光普照，考生開心進考場。記者林俊良／攝影
統測第二天台北天氣放晴陽光普照，考生開心進考場。記者林俊良／攝影

四技二專統一入學測驗第2日，全教會召集114學年統測評論數學科教師群，分析今年統測數學3考科。其中，數學A、數學B分數與去年相比可能下降；數學C則為實用導向，涵蓋領域廣，也具有鑑別度。

全教會今日召集7名來自不同高中職的數學老師，分析今年統測數學考科題型。其中，數學A難中易題目布題平均，有鑑別度，與去年相比預估分數可能下降。第25題為跨科題，提到展場空間佈置，計算距離。第12題為實作與素養導向試題，提到高速公路通行費收取，是屬於簡單的生活素養題。第20題結合二元一次不等式與線性規劃概念，並以烘焙餅乾數量最小化成本設定情境。

全教會教師群說明，今年數學B切中核心素養，但計算量偏多，恐難拿高分，與去年相比分數可能下降。考題第9題是時事題，提到奈米及半導體；第14題提到以便利商店抽獎活動折扣為情境，反映生活化應用。題目也有創新部分，像是第23題以道路標線規範設計幾何題，連結交通安全規範與數學應用。

全教會教師群分析，數學C為實用導向的數學，涵蓋領域廣，具鑑別度，預估分數與去年相似。第20、23題提到圓與角度的推算、二次曲線、向量、積分的融合，是跨科目、跨單元題型。圖形理解題多達13題，需用圖形輔助解題。

教師 數學科 素養 統測

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