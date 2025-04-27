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統測數學半導體空拍機入題 閱讀理解是高分關鍵

中央社／ 台北27日電
今天是四技二專統測第2天，數學試題結合半導體、地震規模、酸雨、空拍機等生活情境，其中數B考驗閱讀理解能力，數C需具備閱讀素養與精確計算能力，才能取得高分。示意圖／AI生成
今天是四技二專統測第2天，數學試題結合半導體、地震規模、酸雨、空拍機等生活情境，其中數B考驗閱讀理解能力，數C需具備閱讀素養與精確計算能力，才能取得高分。示意圖／AI生成

今天是四技二專統測第2天，數學試題結合半導體、地震規模、酸雨、空拍機等生活情境，其中數B考驗閱讀理解能力，數C需具備閱讀素養與精確計算能力，才能取得高分。

114學年四技二專統一入學測驗今天舉行第2天考試，第2節共同科目數學分為數學A、數學B、數學C試題，全國高級中等學校教育產業工會、全國教師會分別邀請教師解析試題。

適用數A考題的包含衛生與護理類、家政群幼保類、家政群生活應用類、藝術群影視類。

全中教新聞稿指出，數A延續基本題比例高的風格，圖形題明顯增多，生活素養題也持續出現；另外，今年試題深度明顯提升，如結合奈米科技、地球科學地震規模、保險數學期望值等實際應用情境，增加學生運用數學思維解題的難度。

分析數A試題，全中教認為，命題貼近生活、強調素養與思辨能力，朝考察整合知識與靈活應用能力的趨勢發展；由於涉及二元一次不等式運算與複雜的成本應用題比例提高，預料將拉高答題門檻，考生若未能靈活應用基礎知識，恐怕難以拿到高分，預期數A高分群人數可能下修。

適用數B考題的包含設計群、商業與管理群、食品群、農業群、海事群等。

全中教分析，數B涵蓋基本、中階、高層次題，基礎題較簡單，增加學生答題意願，但從第8題起涵蓋兩個以上概念的題目增多，敘述也較長，增加閱讀負擔，閱讀速度及理解力較弱的學生不易得分，整體難度比去年高，高分群可能降低。

全教會提到，數B試題結合時事和生活情境，例如奈米及半導體、便利商店抽獎活動折扣等；另外也有創新題，例如第15題考座標平移並結合遊戲呈現，第23題提到以道路標線規範設計幾何題，則是連結交通安全規範與數學應用。

適用數C考題的包含機械群、電機與電子群電機類、化工群、土木與建築群、工程與管理類等。

全中教表示，數C基礎題少之又少，取而代之的是變化多端且重視細節的題型，若無紮實的數學基本功，很難找到下手處；試題也結合生活，例如酸雨的酸鹼度、金屬半衰期、空拍機等入題。

分析數C試題，全中教認為，整體中間偏難，不具備高度的閱讀理解能力的考生，恐怕連題目都看不懂，就算看得懂，計算的質與量也是一大考驗，對考生而言可能是慘烈戰役。

數A 數B 空拍機

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