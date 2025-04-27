統測第二天 全中教：機械專二鉋床加工誤寫「刨」 命題融入實際應用

四技二專統一入學測驗今天第二天，由木柵高工教師陳飛祥召集的全中教機械群試題評論教師團隊指出，機械類「專業科目（二）」偏重鑄造與銲接章節，章節失衡。其中，機械製造太陽能與電動車入題，機械基礎實習試題著重現場實務操作技能，機械製圖實習出題難評量學生的程度差異，甚至出現錯字，誤將「鉋」床加工寫成「刨」。

全中教試題評論教師團隊表示，機械類「專業科目（二）」部分題目融入實際應用情境，試題設計充分運用圖表設計，考驗學生細心程度，考生掌握重要觀念即可。美中不足之處偏重於鑄造與銲接章節，導致章節失衡。

評論教師指出，今日統測機械類「專業科目（二）」題目中，機械製造配合題型多，考驗學生對於各章節重點熟悉度與觀念連結的強度，且需於眾多選項中抽絲剝繭選出正確答案。太陽能與電動車入題，展現出課綱強調核心素養的能力，使學科融入於生活。

評論教師表示，機械基礎實習試題難易適中，題目多為配合題，可利用刪去法刪除大部分選項，試題著重現場實務操作技能，符合技術型高中務實致用精神，學生須具備現場實務經驗，作答要加以思考且有耐心，才能選出正確答案。

評論教師指出，機械製圖實習共15題，較往年少1題，第二章製圖設備與用具章節沒有命題。各章節命題數落在1~2題，第九章基本工作圖共3題，題數最多。整體難易度為中偏易，無難度題，題型偏向基本觀念命題，學生在熟讀製圖的情況下，可輕易掌握分數，難以有效評量學生間的程度差異。舉例來說，在試題的第40題的立體圖，無線條與實體特徵的投影辨斷，較為偏向智力測驗題型， 無法鑑別考生的識圖能力。另外，第46題命題者粗心，「刨」床加工應使用「鉋」字，用字不正確。

另外，第47題至第50題以工場常見軸與孔配合加工為題材，命題者舉車床加工為例，想融合機械製造、機械基礎實習與機械製圖實習跨領域試題整合，跨科目結合訓練學生融會貫通的能力，以視圖角度帶入機械製造、實習領域，落實機械專業素養，務實致用結合業界需求。