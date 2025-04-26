統測國文寫作考「人際邊界」 引導思考親疏分際

114學年度四技二專統一入學測驗，國文科寫作測驗題目為「人際邊界」，引導考生思考依親疏關係調整，並留意每個人的界線不一，「親兄弟明算帳」可能被讚許，也可能被抱怨疏離。

國文科是統測的共同科目，寫作測驗占24分，今年考題提供200多字的引文，讓考生結合自身經驗或見聞，思考身體、行為、言語等層面「人際邊界」的感受。

引文提到，當他人跨越人際邊界，人們常會覺得是干擾、冒犯；但若總是嚴守邊界，可能會被人認為冷傲、難相處。每個人對界線的感受都不同，有的人只接受「相敬如賓」，覺得那樣才舒適；有人卻樂於「如膠似漆」，覺得那樣才熱情。

全國教師會解題團隊分析，「人際邊界」是生活中不可迴避的人生課題，尤其在AI（人工智慧）時代，虛擬與真實人際互動更值得思考。

全教會建議，考生寫作時，應敘事與反思兼備，一方面展現對情境的感知力，一方面也要展現論證能力。

除此之外，國文科還有許多生活化試題，例如詐騙集團、韓劇「魷魚遊戲」、婆羅洲華人公司制度、冷鏈物流等。全教會預估試題難易度比去年簡單一些，分數可能會上升。

上午的專業科目也有一些生活化試題，例如外語群英語類考到虛擬直播主（VTuber）現象，以及預防踩踏事故的防災科技。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，下午的英文科考到世界技能競賽，以及台灣運動英雄陳傑憲、李洋、王齊麟等人，閱讀測驗則以AI延伸至超級電腦，試題多元且結合時事，難易度較去年提升。