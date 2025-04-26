統測國文監考失誤延誤考生作答 教團要求測驗中心補償

四技二專統一入學測驗今天登場，下午考共同科國文，但全國教師會指出，彰師附工至少有兩間試場的考生因未帶身份證，被監試人員要求返回休息區取證件，導致延誤作答時間。又身分證非應試必須證件，全教會呼籲技專測驗中心應給予考生合理補償。

全教會表示，下午接獲考試現場師生反應，彰師附工至少有兩間試場考生，於進場準備期間，因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回證件，導致錯過正式作答時間。又考場與休息區分屬不同大樓，考生匆促往返考場，勢必影響作答表現。

全教會副秘書長巫彰玫表示，根據簡章規定，考統測僅需攜帶准考證正本就可入場考試，即便未攜帶准考證，只要經監試人員確認身分無誤，也可暫准應試，且身分證已非必須攜帶證件，實在不懂為何監試人員執意要學生回到休息區取身分證。

再者，巫彰玫也說，即便學生未帶准考證，依照規定也是考試結束前送達即可，並非一定要學生馬上往返，加上身份證還是非必要的應試證件，應該以不影響考生作答為前提，而非要求其匆匆忙忙來回，如此學生心情勢必受到影響。

針對彰師附工兩案，巫彰玫談到，事發後處置也不一，被要求回去取身分證的考生，有教室協助延後一分鐘交卷，另有教室未作任何補救，只向學生告知可與試務中心申訴，可見試務工作管理混亂，也破壞了考試公平。

對此，全教會要求，測驗中心應公開道歉，承認試務工作疏失；針對受影響的考生應給予如加分、調整計分標準等補償；檢討並強化監試人員考前試務講習工作，避免個人擅自解釋規定影響考生權益。