統測共同科國、英下午登場 強碰凱道「戰獨裁」 交管一次看

114學年度四技二專統一入學測驗今天上午登場，上午第一節為專業科目（二），下午則依序考共同科國文、英文。由於今天北部天候不佳，下午凱達格蘭大道總統府周邊亦有大型政治集會，技專校院入學測驗中心提醒學生留意天氣、人流帶來的變數，可預留時間、提早出門。

四技二專統測今天登場，上午考專業科目二，涵蓋電機與電子群電機類、設計群、家政群幼保類、外語群英語類，以及電機與電子群、家政群、商管外語群（一）、（三）、（四）等共九個群類。

技專測驗中心表示，第一節考試共設32個分區試場，應考人數1萬7282人，較上學年度減少531人，減幅約0.03％，缺考人數為869人，缺考率為5.03％。截至目前為止，各考區未發現重大違規。

另外，技專測驗中心也提醒，下午場考試將於13時30分舉行，科目為共同科「國文科」與「英文科」。本次考生總人數高達6萬6311人，為因應天候與交通可能帶來變數，呼籲考生提早出門，預留充裕時間。

國民黨將於今日下午舉行426凱道集會，技專測驗中心指出，總統府前凱達格蘭大道路段，公園路以東至中山南路以西區域有集會活動，路段管制時間至周日4月27日6時止，建議參加統測的台北考區考生避開活動周邊路線，寬評估前往考場所需路程時間。

凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至27日6時活動撤場結束，始開放車輛通行，視交通狀況提早或延後管制、開放。若集會人數較多，將分階段擴大管制，包括景福門圓環西側外環道、中山南路北往南快慢車道全線、景福門圓環西側內環、中山南路南往北快慢車道全線、景福門圓環東側內外環、仁愛路往西快車道及南側慢車道全線、信義路往東全線車道。