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技專統一入學測驗登場 考生留意避開426凱道集會

中央社／ 台北26日電
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

14學年度四技二專統一入學測驗今天登場，加上二技統測共有7萬2601人報名。由於下午有政黨426凱道集會，技專校院入學測驗中心提醒台北考生，留意周邊交通管制。

受到少子女化影響，技專統測報名人數屢創新低，四技二專為6萬6311人，二技則為6290人。技專校院入學測驗中心提醒考生，近日避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如果有發燒、呼吸道感染等症狀，建議佩戴口罩

技專校院入學測驗中心指出，今天下午總統府前凱達格蘭大道路段，公園路以東至中山南路以西區域有政黨集會活動，參加統測的台北考區考生，建議避開活動周邊路線，預留考場所需路程時間、務必提早出門。

教育部也透過官方LINE帳號提醒考生，記得攜帶准考證、應試文具（例如2B鉛筆、黑筆、橡皮擦、直尺、圓規等）。電子產品如手機、智慧手環等，不能帶著考試，必須放置於臨時置物區，且要完全關機。

口罩 學測 統測

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