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統測今天登場 強碰426凱道集會

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

一一四學年度四技二專統一入學測驗於今、明兩天登場，加上二技統測，共計七萬二六○一人報名。由於適逢國民黨今天舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行，技專校院入學測驗中心提醒，總統府前凱達格蘭大道周邊管制，呼籲台北地區考生務必評估，提早出門。

受到少子女化影響，技專統測報名人數屢創新低，一一四學年四技二專報考人數為六萬六三一一人，二技則為六二九○人。技專校院入學測驗中心表示，考前盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如果有發燒、呼吸道感染等症狀，建議佩戴口罩。

另外，統測首日，總統府前凱達格蘭大道路段，公園路以東至中山南路以西區域有政黨集會活動，路段管制時間為昨晚廿時至周日上午六時止。技專校院入學測驗中心表示，參加統測的台北考區考生建議避開活動周邊路線，從寬評估前往考場所需路程時間、務必提早出門確保應考權益。

教育部也提醒考生，務必攜帶准考證、應試文具，另外務必留意電子產品，如耳機、手機及智慧型手環、智慧型手表、智慧型眼鏡等穿戴式裝置，請勿攜帶或放置於臨時置物區並關機。

另外，學測時曾有考生攜帶蜜袋鼯進入試場並影響其他學生應考。教育部也特別提醒考生，不得攜帶寵物。

學測 統測 總統府

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